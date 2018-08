Dagens generasjon av BMW X5 er en drømmebil for veldig mange i Norge. De siste årene har også salget vært ekstremt bra, takket være at den er tilgjengelig som ladbar hybrid.

Begge utgavene med ladbar drivlinje er spreke greier. Men de kan likevel ikke måle seg med toppmodellen: X5 M.

Det er rett og slett et beist! V8-motor med twin turbo og 575 hk sørger for et voldsomt fraspark i den høyreiste familiebilen.

Men for noen er heller ikke det nok. Da er det bare å krysse fingrene for at noen kan finne på å importere en X5 M, som er tunet av G-Power, til det norske bruktmarkedet.

Her er bilen for de som virkelig vil vise seg fram

Like mye som verdens raskeste

Akkurat det har altså skjedd – og åpner for er en ganske unik mulighet. Den tyske trimme-spesialisten har nemlig bolet opp denne 2015-modell X5M-en til å yte voldsomme 650 hk!

Vil du sette det i perspektiv? Det er nøyaktig like mange hestekrefter som Lamborghini Urus, verdens raskeste SUV.

Detaljene rundt hva det betyr for akselerasjonen, opplyses ikke. Men vi tipper du kan klare 0-100 km/t på rundt 4 sekunder blank.

Ved første øyekast ser den ut som en ganske vanlig BMW X5. Men her er det monsterkrefter under panserert. Faksimile: Finn.no

Én ting overrasker stort med dette BMW-beistet ​

Billigsalg

Toppfarten vet vi imidlertid. Den opplyses å være 320 km/t. Det betyr at du kvister en rekke sports- og superbiler på Autobahn, hvis du tør. Til og med Urus må finne seg i å glane opp i de fire enderørene på akkurat denne X5-en. Den italienske oksen må nemlig gi tapt når speedometeret viser 304 km/t.

I tillegg letter en Urus deg for rundt 3 millioner kroner (minst!) – mens den lett brukte BMW-børsa koster deg knappe 1,4 millioner.

Desuten måtte du ut med over 2 millioner kroner for en "standard" X5M i 2015. Så det har vært en solid prisnedgang.

Ta vare på denne informasjonen. Den kan komme godt med når du skal forklare eventuelt skeptiske medlemmer i husstanden hvorfor dette er "billig" og "fornuftig".

Godkjent

I fall du skulle lure: Det står i annonsen at alle de kreative sprellene G-Power har funnet på under panseret, er TÜV-godkjent og skrevet inn i vognkortet.

G-Power X5-en har bare rullet knappe 50.000 kilometer, og kommer fra nylig utført service hos merkeforhandler.

Men noen garanti står det ikke noe om i annonsen. Det burde du sjekke mulighetene for – så sover du bedre om natta.

Kan trekke hele huset

Bilen har forresten hengerfeste! Og med 850 Nm dreiemoment trenger du ikke å kjøpe campingvogn – du kan bare hekte på huset og dra avsted!

Av annet utstyr som er verdt å nevne kan vi ta med adaptive cruisecontroll, oppvarmede- og ventilerte komfortseter, head up, webasto og mye annet som hører med på en slik bil.

21" felger står på – men det opplyses ikke noe om vinterdekk. Sjekk det også!

Anonym

X5 er i ferd med å bli erstattet med en ny generasjon. Det kan bety at utvalget på bruktmarkedet blir bedre utover vinteren.

Men en X5 med G-Power-tuning er alt annet en vanlig, selv om den ser ganske anonym ut, tross alt.

Bare husk at den er alt annet enn anonym på listene til forsikringsselskapene når du ber om pris der. Også får du velge å glede deg over at ansiktene til ansatte på bensinstasjonene i nærområdet vil lyse opp når du kommer. Det koster å være kar!

I Brooms bilguide har vi i skrivende stund 18 vurderinger av denne generasjonen X5. I snitt gir eierne karakteren 8,6 av 10. Les mer her.

