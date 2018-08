To tatt etter bilbranner i Göteborg

STORE SKADER: Utbrente bilvrak står på en parkeringsplass ved Frölunda torg i Gøteborg. Rundt 80 biler ble enten satt fyr på eller utsatt for hærverk i og utenfor Göteborg mandag kveld. Foto: Adam Ihse/TT / NTB scanpix

To unge menn er pågrepet etter at et stort antall biler ble påtent i Göteborg mandag kveld.