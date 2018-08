Molde-spiller i retten: – Jeg vekket henne og sa: «Du må gå»

– Du hører i opptaket at jeg er sint og opprørt. Når noen anklager deg for voldtekt, og du ikke har gjort det, blir du opprørt. Jeg ble så overrasket.

Aktor vil vite hva som var tanken da Molde-spilleren ba fornærmede om å bli med ham på soverommet.

– På nachspiel snakker man sammen, det er masse gutter og jenter til stede, man møter personer man snakker med og liker. Og har sex med.

– Jeg gikk inn for å vekke henne

På dette tidspunktet blir tiltalte bedt om å vise hvordan han hjalp fornærmede opp av stolen, da hun ble med inn på soverommet.

Aktor konfronterer tiltalte med hvorfor han ba jenta om å komme seg ut av leiligheten i 04/05-tiden på morgenen.

– Jeg gikk inn for å vekke henne. Alle hadde dratt, og jeg kjente henne ikke så godt. Men om hun hadde sagt hun ville fortsette å sove, ville jeg latt henne gjøre det.

Aktor gir seg ikke:

– Du har nettopp hatt samleie med ei du ikke kjenner så godt, hun ligger og sover, og du ber henne dra. Hvorfor gjør du det?

– Det lå ikke noe vondt bak det. Alle hadde dratt og jeg ønsket å si det til henne, men om hun hadde sagt hun ville fortsette å sove, ville jeg latt henne gjøre det.

– Hvorfor tror du hun våkner opp og sier at du har voldtatt henne?

– Jeg ble veldig sjokkert da hun sa det. For meg er det absolutt ikke noe å hente ved å ha sex med ei jente som sover.

– I lydopptaket: Erkjenner du overfor jenta at du har ligget med henne?

– Nei, jeg sa ikke det. For jeg snakket om den andre delen, etter at jeg hadde forlatt henne på soverommet, og ikke den første delen. Da jeg sa det (jeg har ikke ligget med deg, journ.anm.), snakket jeg om da jeg kom for å vekke henne. Fordi hun spør meg i opptaket om jeg har ligget med henne mens hun sov. Og jeg sier at jeg ikke har gjort det.

– Jeg var bevisst handlingene mine

Han bekreftet at både han og fornærmede hadde drukket.

– Jeg hadde drukket 2-3 drinker med vodka hjemme hos meg. På Rød kjøpte jeg en drink med vodka til.

– Hvordan vil du beskrive beruselsesgraden din? spør aktor.

– Jeg var godt påvirket, men var bevisst handlingene mine. Jeg visste hva jeg gjorde. Jeg er forsiktig med å drikke for mye ute blant folk, for folk kjenner meg.

– Den fornærmede da?

– Vi snakket sammen, og jeg oppfattet ikke at hun var døddrukken. Jeg har møtt døddrukne jenter på diskotek, og det er ikke interessant for meg.

– Hvordan var hun beruset i forhold til deg?

– Hvis jeg skulle sagt på en skala fra 0-5, ville jeg sagt at jeg var på 2,5 og hun på 3. Hun var ikke helt borte, vi snakket sammen.



