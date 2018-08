​Se hvordan Manchester United slo Leicester øverst!

Etter å ha storspilt for Manchester United i serieåpningen mot Leicester, antydet Paul Pogba at han ikke trives i Manchester United for tiden.

– Det er ting jeg ikke kan si uten å bli bøtelagt, sa han etter Manchester Uniteds 2-1-seier mot Leicester i serieåpningen, før han forlot intervjusonen, ifølge Sky Sports.

Pogbas utspill i media har skapt uro i Manchester United.

Ifølge Daily Telegraph har manager José Mourinho reagert sterkt på stjernespillerens uttalelser.

– Rasende, skuffet og overrasket

Portugiseren skal være rasende over at Pogba lufter sin frustrasjon i media, fremfor å ta opp eventuelle ting midtbanespilleren skal være misfornøyd med direkte med manageren.

– José Mourinho var åpenbart ikke fornøyd med at ikke alt er bra mellom ham og treneren, ettersom spilleren ikke har fremført noen klager med noen i klubben etter han kom tilbake fra VM forrige mandag, skriver Sam Wallace – og henviser til kilder innad i klubben.

The Daily Telegraph hevder at ordene fra Pogba derfor kom som en stor overraskelse for Mourinho, som ante fred og ingen fare.

– Mourinho innser at han kan virke provoserende iblant for å få en reaksjon hos spillerne, men han forventer at spillerne tar ting direkte opp med ham, skriver Wallace.

Det er ventet at Mourinho vil snakke mer om Pogbas ord på pressekonferansen før Brighton-kampen senere denne uken.

Kobles til Barcelona

Paul Pogba har den siste tiden blitt hyppig koblet til den spanske storklubben Barcelona. Barcelonas mektige klubbpresident Josep Maria Bartomeu ville tidligere denne uken verken bekrefte eller avkrefte at klubben planlegger et bud på Manchester United-stjernen Paul Pogba.

– Jeg ønsker ikke å nevne konkrete navn av respekt for andre klubben. Men vi har 20 dager igjen av overgangsvinduet, sa Barcelona-presidenten, ifølge AP.