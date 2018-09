I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Her hjemme var den kanskje mest kjent som Subaru 1800, men pickupen het egentlig Brat. Den var utviklet i Japan, men siktet i all hovedsak mot det amerikanske markedet hvor pickuper alltid har vært populært.

Men også har hjemme solgte denne litt snodige bilen veldig godt en periode på 80-tallet. Bilen var både billig, praktisk, hadde firehjulsdrift og skilte seg litt ut.

Originalt reklamebilde fra 80-tallet da bilen var ny. Også annonsen antydet at dette skulle være en arbeidsbil.

Den kunne også leveres med noe så sært som T-tak om man var villig til å legge på noen få tusenlapper ekstra. Hvilket mange gjorde.

I kjent Subaru-stil var kvalitet og driftsikkerhet god, men forbruket til boksermotoren høyt og motorlyden særegen.

Bilene ble ofte brukt som arbeidsredskap med mange lange dager og tunge tak. Slikt kan ta knekken på selv den beste over noe tid. Det faktum at bilen også var billig i innkjøp gjorde den nok litt til "bruk og kast" for en del eiere. Dessuten trivdes stålormen i karosseriplatene.

Disse pickupene er nå, 30 år etter, et sjeldent syn.

Men en av dem som har tatt vare på et eksempler er 25 år gamle Gunnar Helgesen fra Tysvær. Han har ganske nylig kjøpt, men allerede oppgradert den en god del. Det har rett og slett blitt en tøff liten rakker av en pickup.

Her deler Gunnar sin historie om sin Subaru Brat,

Bilen:

Gunnars eksemplar er lettere modifisert og ser barsk ut.

Merke/modell: Subaru Brat pickup, fra 1987.

Hvor lenge har du eid den: Jeg har hatt den i ca. to måneder nå.

Hva har du gjort med den: Jeg har byttet diverse deler, bygd om fra 4x140 boltsirkel til 6x139.7 på hjulnav / felger, Satt på Volvo 740 frontleppe / Spoiler, Mazda RX7-takspoiler, senket, bygd om eksosen da den gamle var defekt. Har montert Subaru Impreza stoler innvendig og så har jeg polert den opp til en noe bedre finish og byttet en del slitedeler.

Det er mange ting Gunnar liker ved den lille pickupen sin. Foto: Privat.

Liker best med bilen: Praktisk, morsom, at den er kul å se på. Den særegne boxerlyden liker jeg også, samt at den her firehjulsdrift, og mye mer.

Beste opplevelse med bilen: Første kjøreturen min hvor jeg fikk "tommel opp" fra folk langs veien. Det var hyggelig!

Framtidsplaner: Planen blir «som det kommer» type oppgraderinger.

Drømmelbil: Den står allerede i garasjen, nemlig min 1987 Mazda RX-7 Turbo II.

Gunnar har to Subaruer i bilsamlingen. Foto: Privat.

Eieren:

Navn: Gunnar Helgesen

Alder: 25 år gammel.

Bosted: Tysvær/Rogaland

Litt om deg selv: Jeg liker å drive med bil, er utdannet bilmekaniker, men har gått over til å jobbe som lastebilmekaniker.

Har samlet på meg diverse biler biler etter hvert. Blant annet en 1987 Mazda RX7 Turbo 2, en 1993 Subaru Legacy Turbo og en 2006 Triumph Daytona 675 motorsykkel.

