Etter at elbilene virkelig fikk fotfeste i markedet – har stadig nye produsenter dukket opp.Tesla var på mange måter starten.

Fordelen til de nye aktørene er at de ikke har en "historikk" med forbreningsmotor å ta hensyn til. De kan konsentrere seg utelukkende om å utvikle elbiler.

I Kina har det dukket opp hundrevis av elbilgründere, som satser på elbilrevolusjonen, skriver det amerikanske nyhets- og markedsdatabyrået Bloomberg, som spesialiserer seg på å betjene finanssektoren.

Og at det skjer mye i Kina, er ikke så rart. Halvparten av elbilene på verdensmarkedet selges her – og bilmarkedet er sterkt økende.

– 99 prosent vil gå under

Men det finnes en rekke utfordringer også. Såpass mange og store at det kinesiske investorselskapet, NIO Capital, mener at 99 prosent av de som nå prøver seg, vil gå under.

La oss først forklare litt hvem NIO Capital er. De har den kinesiske elbilprodusenten NIO i ryggen, og investerer i en rekke startups. Men de vegrer seg for å investere mye i nystartet elbilproduksjon. I stedet foretrekker de selskap der man har både gründere og etablerte selskap som jobber sammen.

– Krever voldsomme investeringer

Sjefen for NIO Capital, Ian Zhu, uttaler følgende i et intervju med Bloomberg nylig:

– Det å skulle bygge en bil fra grunnen av krever et svært omfattende system, store investeringer og en masse mennesker. Derfor vil overlevelsesraten til alle EV-produsentene vi ser i Kina nå, være veldig lav.

Handelskrig

Zhu mener også at det anstrengte forholdet mellom Kina og USA vil gjøre det vanskeligere.

– Hvis den handelskrigen fortsetter eller videreutvikler seg, vil den forsinke kommersialiseringen av intelligente elbiler. Den vil også bremse utviklingen rundt sikkerhet og forbruk.

NIO Captial-sjefen påpeker videre at konkurransen i Kina kommer til å bli tøffere, når etablerte merker satser hardere på dette markedet.

Spennende for Norge

Sett med norske øyne, er det naturligvis ekstra spennende med de mange nye aktørene på elbilmarkedet. Vi lever tross alt i et land der elbilandelen er skyhøy, sammenlignet med andre markeder.

Nylig var for eksempel Byton på en lite Norgesturné, med sin elektriske SUV: M-Byte. Den kan du lese mer om her.

NIO er altså en annen aktør, som allerede har begynt å levere ut sine elektriske SUV ES8. Den tar sikte på å være en direkte konkurrent til Tesla Model X – men til en langt lavere pris. De påstår at de har 15.000 bestillinger inne allerede.

