I en kort periode mandag kveld fryktet personalet ved Bjørgvin fengsel i Bergen at den drapssiktede 17-åringen fra Varhaug hadde rømt.

Mandag kveld ble det meldt om at en fange ved Bjørgvin fengsel i Bergen var borte i en kort periode.

Tirsdag skriver VG at kilder bekrefter at fangen det dreier seg om, er 17-åringen som er siktet for å ha drept Sunniva Ødegård på Varhaug for to uker siden.

– Gjemte seg

– Vi rykket ut med flere enheter i tilfelle vedkommende hadde klart å komme seg ut av fengselet. Fra vi mottok meldingen til han var funnet, gikk det omtrent femten minutter, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til avisen.

Assisterende fengselsleder Per Erik Omdal sier det er dramatisk når fengselet ikke har kontroll på en av sine innsatte.

– Vi har både et indre og et ytre gjerde i fengselet, og han kom seg over et indre gjerde. Vedkommende var inne på fengselsområdet hele tiden, sier Omdal.

Ifølge VG gjemte 17-åringen seg inne på fengselsområdet før han ble funnet og ført tilbake til avdelingen sin.

Omdal understreket overfor Bergensavisen mandag kveld at det ikke var snakk om noe rømningsforsøk.

Forlenget fengsling

I forrige uke tilsto 17-åringen drapet på Sunniva Ødegård, og ifølge TV 2 har han nå også erkjent straffskyld.

Tirsdag ble han varetektsfengslet i to nye uker. Han har samtykket til fengslingen og rettsmøtet i Bergen gikk dermed som en såkalt kontorforretning. (©NTB)