Saken oppdateres!

Håkon Opdal er på vei tilbake til Brann og Bergen. Det var Bergensavisen som omtalte saken først.

Etter det TV 2 erfarer kommer 36-åringen til å signere en kontrakt som gjelder fra nyttår. Det vil si at keeperen trolig kommer til å fullføre sin inneværende kontrakt med Start.

Oddingen spilte for Brann i perioden 2001 til 2011. Sisteskansen var en viktig brikke på laget som tok seriegull i 2007. Han vant også cupgull i 2004.

I 2012 spilte den tidligere landslagskeeperen for danske SønderjyskE, før han i 2013 dro til Start.

– Han har vært en viktig mann for Start de siste årene. Nå har han mistet keeperplassen til tyske Jonas Deumeland, også etter at Opdal kom tilbake fra skade. Brann har hatt et aldri så lite keeperproblem den siste tiden, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Brann henter nok ikke Opdal som et sikkert førstevalg. Jeg ser for meg at han blir en av to keepere som kommer til å kjempe om den plassen. Jeg tror nok Brann sikter enda høyere når de skal hente en ny keeper inn mot neste sesong, men Håkon Opdal er et veldig godt alternativ og en veldig bra mann å ha i keeperteamet, sier Mathisen.

Opdal har også 12 A-landskamper for Norge.

Tidligere i vinduet har Brann også signert Odd-backen Thomas Grøgaard, men forsvareren skulle i utgangspunktet ikke slutte seg til klubben før nyttår. Nå melder eurosport.no at han blir kjøpt allerede nå.

Det norske overgangsvinduet stenger ved midnatt onsdag 15. august.