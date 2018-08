Se Chelsea-Arsenal på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag 18.30

Chelsea fikk en perfekt start på sesongen med 3-0-seier borte mot Huddersfield forrige helg.

Kampen var også italienske Maurizio Sarris første på sidelinjen i Premier League. Som alltid ulastelig antrukket i en altfor stor T-skjorte, joggebukse og fotballsko.

Og den eksentriske 59-åringen gjorde seg bemerket.

– Han bør vurdere snus

I Serie A har det vært et vanlig syn å se Sarri lidenskapelig fyre opp en sigarett eller to på sidelinjen, men i Premier League setter den britiske røykeloven en effektiv stopper for det.

KJEDERØYKER: Slik har man blitt vant til å se Sarri på sidelinjen i Italia. Foto: Carlo Hermann

Den kjederøykende italieneren har derfor visstnok fått sitt eget område på Stamford Bridge hvor han kan røyke sine sigaretter på kampdag. Men på bortebane – og på sidelinjen – er Sarri nødt til å føye seg etter loven.

For en som visstnok røyker opp til 80 sigaretter om dagen – fire eller fem i timen – vil det alltid være et problem. Mot Huddersfield løste den tidligere Napoli-treneren det problemet på ytterst iøynefallende vis.

59-åringen sto nemlig på sidelinjen og tygget på sigarettsneiper.

Det fikk mye oppmerksomhet i britiske medier etter kampen.

– Jeg har aldri gjort det i hele mitt liv, og har aldri hørt om at noen andre har gjort det heller. Det er avskyelig, sier Barry Glendenning på The Guardians podkast The Football Weekly.

– Han må jo røyke dem, legge dem til side, og så tygge det på kampdag. Jeg kan ikke komme på en annen forklaring, sier en hoderystende Glendenning.

– Skandinavere bruker jo snus, kanskje han bør vurdere det i stedet? sier programleder Max Rushden.

Fotballstadioner i England har vært røykfrie siden 2007, men ettersom Sarri klarte å holde seg fra å fyre opp noen av sigarettene, vil han ikke få noen straff.

Kontroversiell

Sarri er i det hele tatt et usedvanlig syn i toppfotballen, og har en ganske kort karriere som manager på øverste nivå.

I starten av 30-årene kombinerte han en bankjobb med å trene amatørlag. Først i begynnelsen av 40-årene, da han hadde klart å lede den lille klubben Sansovino til fjerde nivå i Italia, bestemte han seg for å satse som manager.

– Jeg forstod at så lenge jeg var dedikert, kunne jeg bli mye bedre. Det var ikke lett, men familien støttet meg, sier Sarri, ifølge Reuters. ​

Han er også svært kontroversiell.

Samtidig som han er blitt fullrost for sine kvaliteter som manager, er han blitt anklaget for å opptre både homofobisk og kvinnediskriminerende.

I sin siste sesong som Empoli-sjef, fikk han en bot på i underkant av 50 000 kroner for «ufine gester» mot supportere. Etter kampen unnslapp han bot til tross for homofobiske uttalelser, skriver The Guardian.

– Fotball er blitt en sport for homser, sa Sarri blant annet, ifølge den britiske avisen.

Som Napoli-sjef fikk han nye anklager mot seg etter en cupkamp. Daværende Inter-manager Roberto Mancini stemplet ham som en rasist.​

– Sarri kalte meg en homse. Jeg ville vært stolt av å være det om han er det som regnes for å være en mann, tordnet Mancini.