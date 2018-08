Slik får du økonomien på rett kjøl etter ferien

Les også: Slik kan du spare tusenvis på boliglånet

Småjobber

En måte å få bedre kontroll på økonomien er å spare inn der du kan. Men det er også mulig å gjøre situasjonen lettere ved å sørge for at du får inn mer penger. Sandmæl sier det enkleste er å høre med arbeidsgiver om det er mulig at du kan jobbe mer.

– Hvis ikke det går, kan du ta på deg småjobber og tjene opptil 6.000 kroner skattefritt. Den kan være alt fra å klippe plen, vaske bil, male eller sitte barnevakt, sier Sandmæl.

Dersom du tar på deg slike småjobber på siden, må du bare passe på at du ikke blir en næringsvirksomhet. Du kan ta på deg flere småjobber i løpet av året, så lenge du ikke mottar mer enn 6.000 kroner i lønn fra hver enkelt av oppdragsgiverne.

– Hvis du klipper så mange plener at folk begynner å tro at du driver Plenklipp AS, er det et tegn på at du bør avklare med Skatteetaten om dette har blitt en næringsvirksomhet, sier Sandmæl.

Utleie

En annen mulighet hvis du har dårlig tid med å gjøre kontoen fetere, er å finne ting du kan selge. Gå gjennom skuffer og skap, og let etter det du aldri bruker lenger.

– Noe du ikke har bruk for kan være en skatt for andre. Hvis det kniper skikkelig må du kanskje også kvitte deg med noe du egentlig ikke vil selge, sier Reitan.

Ønsker du ikke å kvitte deg med det for godt, kan du også leie bort ting, som båt, bil, tilhenger, verktøy, kano, kajakk, vannski, telt, gressklipper, og så videre. Alle eiendelene dine som du selv bruker kan leies ut for 10.000 kroner skattefritt hvert år.

– Enda bedre er det hvis du kan leie ut bostedet ditt. Når du reiser bort kan du leie ut boligen din for 20.000 kroner skattefritt i året. Hytta kan leies ut for 10.000 kroner skattefritt. Leier du bare ut ett rom i boligen din, er inntektene helt skattefrie, sier Sandmæl.

– Siste du bør gjøre

Noe av det aller viktigste for å komme ovenpå økonomisk er å bli kvitt all kredittkort- og forbruksgjeld. De som har tatt opp slike lån for å finansiere ferien, bør gjøre alt de kan for å bli kvitt dette så raskt som mulig.

– Skaff oversikt over hvem du skylder penger. Kanskje har du flere kredittkort eller regninger som ikke er betalt. Kreditt- og forbrukslån vokser utrolig raskt, så dette bør du betale så fort du kan. Mange mister nattesøvnen fordi de bekymrer seg over privatøkonomien, sier Reitan.

Du bør altså bli kvitt forbruksgjelden, men dette rådet er det ikke alle som følger. En undersøkelse som er gjort av YouGov på vegne av Tieto viser at mange nordmenn i stedet tar opp forbrukslån i løpet av sommeren, skriver Dinero.

Litt over en femtedel av de som er spurt i undersøkelsen svarer at de vil ta opp et forbrukslån, og en fjerdedel av disse igjen svarer at de tenker å bruke pengene på oppussing.

– Selv om folk aldri har hatt så høy lønn som i dag, kjøper vi likevel forbruksgoder med forbrukslån. Det er det siste du gjør hvis du vil ha en lønnsom investering, sier avdelingsdirektør i Finansportalen, Elisabeth Realfsen.

– Kvitt deg med det

Selv om det i utgangspunktet ikke er det dummeste å bruke pengene på oppussing, er det svært usikkert om verdien av oppussingen vil dekke lånekostnadene.

– Å låne til forbruk er noe du ikke bør gjøre ut fra noen som helst økonomiske kriterier. Men også når det gjelder oppussing er det et veldig stort spørsmål om det vil lønne seg, sier Realfsen.

Lønnsomheten i forbrukslån er sjelden god, ettersom rentene er så høye. Avdelingsdirektøren sier forbrukslån kun bør tas opp i nødssituasjoner, som hvis kjøleskapet ryker og du ikke har råd til nytt.

– Hvis du sitter med forbrukslån nå, vil jeg anbefale å kvitte deg med det så fort du kan. Stram inn etter ferien og få gjelden vekk. Hvis det er helt umulig, prøv å bake den inn i boliglånet, sier Realfsen.