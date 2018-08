For noen dager siden oppfordret TV 2 til å ta noen forholdsregler på ferie, slik at du ikke får veggedyr med deg hjem i bagasjen.

Dersom de små dyrene først har flyttet inn hos deg, kan det nemlig koste titusenvis av kroner å bli kvitt dem.

En som heldigvis oppdaget at hotellrommet var fullt av veggedyr før de rakk å bli med henne hjem, er Hege Skorpen Olsen.

Trodde først det var mygg

Olsen, som jobber i God morgen Norge på TV 2, har reist mye i sitt liv, og påstår selv at hun alltid har sjekket sengen for veggedyr når hun har vært ute på tur. Men akkurat på denne ferieturen til Kreta orket hun ikke å sjekke.

– Da jeg kom til hotellrommet på kvelden tenkte jeg: «Nei, jeg gidder ikke». Morgenen etter våknet jeg med ett stikk, så jeg tenkte at det måtte være mygg, forteller Olsen.

Hege Skorpen Olsen i God morgen Norge. Foto: Privat

Hun reiste til Kreta sammen med en venninne, som hun bodde sammen med, i en stor og tilsynelatende ren og pen leilighet. Hotellet var av såpass god standard at hun ikke kunne tenke seg at det skulle være veggedyr der.

– Med en gang jeg viste det ene stikket til venninnen min, sa hun at det sikkert var veggedyr. Men jeg tenkte at det ikke var det, så jeg sov der en natt til.

Spiste på øyelokkene

Etter to dager våknet Olsen med mange flere stikk, og etter hvert begynte hun også å hovne opp i ansiktet. Da ble hun nødt til å innse at det måtte være veggedyr som hadde krøpet rundt på henne om natten og forsynt seg.

– Alle steder på kroppen som ikke var dekket av tøy, ble bitt. Heldigvis lå jeg med langbukse, fordi det var litt kaldt om natten. De gikk til angrep på overkroppen og i ansiktet, til og med ved øynene. Etter at de spiste på selve øyelokkene, hovnet de opp, sier Olsen.

På morgenen gikk hun til resepsjonen ved hotellet, og de fikk utdelt en annen leilighet utenfor hotellet i samme område. Hun ga alle klærne til hotellet i en sekk, slik at de kunne vaske det på 60 grader.

– Alle tingene mine fikk de med for å fryse det. Så desinfiserte de kofferten min samtidig som de vasket rommet.

Tok også forholdsregler hjemme

Ettersom Olsen fikk store og betente prikker etter bittene, fikk hun utskrevet antihistaminer og kortison på apoteket. Hun fikk også en salve mot kløing, som skulle smøres på både om dagen og natten.

– Ferien blir jo litt amputert. Folk så veldig på meg, og det tror jeg ikke var fordi jeg var så veldig pen, men det så ut som jeg hadde fått byllepest, sier Olsen, og fortsetter:

– Men jeg var glad for at det skjedde meg, for jeg kan takle det. Jeg reiste med en venninne, og vi kastet mynt om hvem som skulle få den største og beste sengen. Den vant jeg.

Slik så øyet til Hege Skorpen Olsen ut etter at hun forsøkte å pudre vekk de røde områdene. Foto: Privat

I sengen til venninnen var det heldigvis ingen veggedyr. Da Olsen etter en uke kom tilbake til Norge, tok hun enda flere forholdsregler for å være sikker på at veggedyrene ikke skulle bosette seg hjemme hos henne.

– Jeg åpnet kofferten ute på terrassen, og vasket alle klærne på 60 grader på nytt. Så la jeg alle tingene i fryseren igjen.

Se etter ekskrementer

Heldigvis ble ingen ubudne gjester med til Olsens soverom, og hun slapp å betale tusenvis for en omfattende behandling. Nå har hun tatt lærdom av det som skjedde.

– Jeg synes det var ubehagelig. Neste gang skal jeg høre på de jeg reiser med, og ikke være så tøff i trynet. Alle som reiser på tur med meg fra nå av, er sikret at de ikke blir angrepet av veggedyr. Dette var den ene gangen jeg ikke sjekket, og det straffet seg.

Fagsjef i ABS Skadedyrkontroll, Kari Rigstad, sier det er viktig å sjekke sengen når man kommer til et nytt hotellrom. Da TV 2 snakker med Rigstad, har hun nettopp inspisert en bolig hvor man må rive gulv, tak og lister på grunn av veggedyr.

– Se under hele sengen, og spesielt i hjørnene ved hodet. Det du skal se etter er små, svarte prikker. Ser du disse prikkene, og de lar seg gni ut, er det et sikkert tegn på veggedyr, sier Rigstad.

Kontakt skadedyrkontroll

Fagsjefen sier du aldri må oppbevare bagasjen i nærheten av sengen, og heller ikke ha bagasjen åpen mer enn nødvendig. Mange hoteller i dag har et koffertstativ du kan bruke.

– Ser du tegn på veggedyr må du si fra til resepsjonen. Men det kan være veggedyr på rommet selv om du ikke ser noen tegn til dem, for eksempel hvis den forrige gjesten hadde med seg ett dyr, sier Rigstad.

Veggedyret har da kanskje ikke rukket å legge igjen ekskrementer, og derfor er det lurt å oppbevare bagasjen borte fra sengen uansett.

Hvis du først har fått veggedyrene med deg hjem, må du så raskt som mulig kontakte et skadedyrfirma, sier Rigstad.

– Veggedyrene ødelegger ikke noe i seg selv, annet enn huden og psyken. Hvordan de skal fjernes fra en bolig kommer helt an på hvor ille det har blitt, ulike stadier krever ulike former for sanering, sier fagsjefen.