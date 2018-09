For to år siden lanserte vi i Broom vår nye bilguide. Her har leserne anledning til å skrive om bilene sine, nye eller brukte, og fortelle hva de synes.

Vi har score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet/driftssikkerhet, plass/praktiske løsninger, økonomi/kostnader og drivstoff/forbruk.

Nå har vi passert godt over 7.500 anmeldelser, og tallet øker raskt!

Familiebilen Ford S-Max

En av de bilene som brukerne er aller mest fornøyd med, i følge vår bilgiude, er Fords familiebil, S-Max.

S-Max er en modell utviklet spesielt for det europeiske markedet og som ikke selges andre steder. Tanken bak modellen var å lage en bil som var litt sporty, morsom å kjøre men som samtidig hadde egenskapene til en flerbruks bil.

Plassen, de praktiske egenskapene og kjøreglede var det Ford prioriterte på S-Max og som eierne også setter stor pris på.

Ford lyktes godt med modellen som ble lansert første gang i 2006. Den har vunnet en rekke priser og den ble også kåret til årets bil i Europa i 2007.

Men det aller viktigste er nok allikevel at kundene er fornøyde. Bedre markedsføring enn fornøyde kunder som prater positivt om bilen sin finnes som kjent ikke.

Så langt har mer enn 60 brukere lagt inn sine erfaringer med Ford S-Max i Brooms-bilguide. 44 brukere på første generasjon, og 17 brukere på generasjon nummer to, som kom i 2015.

Det er, ikke overraskende de med den nyeste som er aller mest fornøyde med sin S-Max. Her er noen av grunnene til at denne bilen gjør det så godt:

Den ultimate familiebil

Veldig mye utstyr gir litt høy pris på topputgaven Vignale, mener denne eieren. Faksimile fra Brooms bilguide.

Denne eieren kjører topputgaven Vignale og er tydeligvis godt fornøyd med bilen sin. Bilen gis topp-score både på kjøreegenskaper, kvalitet og praktiske løsninger, men synes kanskje at den er litt dyr med alt utstyret.

Det ender opp med 9,4 poeng av 10 mulige – hvilket er veldig bra og over gjennomsnittet for denne bilen som er 9,2 poeng.

Les hele denne vurderingen her:

– Gleder meg til hver tur

Dette er jo klar tale fra en fornøyd eier det. Faksimile fra Brooms bilguide.

Plassen, kjøregleden og ikke minst de praktiske egenskapene er det mange som framhever. Så også denne eieren som gir full pott, 10 av 10 mulige poeng på både kjøreglede og bilens praktiske sider, men som synes at hoved-servicen er litt i overkant kostbar.

Les hele denne vurderingen her:

Ikke alle er like fornøyde

Ikke all er like heldige og like godt fornøyde med bilen sin. Her blir det bare 5 av 10 poeng, forståelig nok. Faksimile fra Brooms bilguide.

– Vår bil har stort sett stått på verksted siden vi kjøpte den... Det sier en ikke altfor fornøyd S-max-eier her. Det er en veldig kjedelig start på det som skulle vært et lykkelig og hyggelig bilhold.

Men det handler jo også litt om flaks og u-flaks. Det finnes tydeligvis mandagsbiler fortsatt. Dette er den bilen som gjør det dårligst av S-Maxene og det ender med bare 5 av 10 mulige poeng.

Så håper vi både for bilen og eieren at ting går seg til etter hvert.

Les hele denne anmeldelsen her:

Bedre enn BMW

Eieren av denne Ford S-Max fra 2016 er mer fornøyd med den enn sin forrige bil som var BMW. Faksimile fra Brooms bilguide.

Flere av de som eier Ford S-Max gir bilene sine full score i alle kategorier. Altså 10 poeng av 10 mulige. Akkurat slik som denne eieren har gjort med sin 2016 modell og som spesielt trekker fram vinteregenskapene. Skal vi gjette på at eieren her har utgaven med firehjulsdrift?

Les hele denne anmeldelsen her:

Bidra du også:

Målet med bilguiden, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags tripadvisor for bil.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen, ny eller brukt. På den måten vil vi skape en brukergenerert bilguide! Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

