Hun er fortsatt godt fornøyd med sin Opel Ampera-e, Jannicke Sekkingstad Johansson, fra Godvik utenfor Bergen.

Hun var blant de første som fikk den nye spennende elbilen levert her til lands. Det første året med bilen har ikke gitt noen grunn til å angre på valget.

Men det var før venstre baklykt fikk slått av litt av glasset, slik at lykta må skiftes.

Veldig skuffet

– Jeg fikk sjokk da Mekonomen opplyste at prisen for ny baklykt er 10.400 kroner, og så kommer montering i tillegg! De var sjokkert på verkstedet også, men det er altså prisen, forteller Jannicke til Broom.

– Dette er min tredje Opel på rad. Den første kjøpte jeg da jeg studerte, og Opel ble valgt nettopp fordi merket hadde rimelige deler. Det renomméet er det vanskelig å forsvare nå, fortsetter hun.

– Jeg er så klart veldig overrasket, og veldig skuffet. Da jeg kjøpte Ampera-e, veide det tungt hvor mye jeg ville spare på bensinutgifter, men med slike delepriser vil jo den vinningen fort gå opp i spinningen, som det heter, fastslår Jannicke.

Opel Ampera-e er en bil det er produsert svært få eksemplarer av. Også det kan påvirke prisene på delene.

"Helt hinsides pris"

En større Opel-forhandler Broom har snakket med om saken, mener at prisen er «fæl», og at den er tatt opp med importøren, Opel Norge.

De understreker samtidig at det her dreier seg om hel lykt som en komplett komponent, men at en slik pris likevel er «helt hinsides».

Hva sier så importøren?

Høyere enn vår anbefalte pris

– Vi kjenner ikke til at prisen på denne konkrete delen skal være tatt opp med oss. I så fall må det ha skjedd i uformelle, løpende diskusjoner, som vi hele tiden har med våre forhandlere på alle områder, sier PR-sjef Stein Pettersen i Opel Norge til Broom.

– Hvordan kan prisen for en slik del bli så høy?

– For det første styrer ikke vi prisene hos våre forhandlere, men jeg kan fastslå at prisen som her oppgis på 10.400 kroner inkludert moms, er en god del høyere enn det som er vår anbefalte veiledende pris for delen – 8.500 kroner inkl. moms, sier han videre.

Komplett lykt med alt

– Hvor mye koster delen fra Opel Norge til forhandler?

– Nærmere 4.500 kroner inkludert moms, forteller Pettersen.

– Dyrt blir det uansett?

– Ja, men her må vi huske på at det er snakk om en del det ikke selges veldig mange av. Så handler det om en komplett komponent med alt som hører til, som for eksempel LED-pærer etc., og denne komponenten er faktisk konstruert for å skulle vare hele bilens levetid, fastslår han.

Du skal helst ikke få skade på denne lykta, det blir dyrt!

Pris over snittet

– Delen skal dessuten gjennom en kjede med flere ledd før den havner hos sluttbruker. Den skal produseres, transporteres til bilprodusenten og videre til lager, og til forhandler før den er fremme hos kunden.

– Hos Opel Norge setter vi pris på tilbakemeldinger, også når noen har en negativ erfaring å dele med oss. Jeg har ingen problemer med å forstå kundens opplevelse av dette, og jeg protesterer ikke på at prisen nok er i overkant av snittet for en baklykt. Men litt av problemet ligger nok i nettopp det faktum at hele lykta må skiftes – ikke bare den delen av glasset som er knust, avslutter Pettersen.

Femdobling av prisen fra produsent

Eksperter Broom har snakket med, forteller at den reservedelen underleverandøren leverer til bilprodusenten, gjerne har fått prisen femdoblet før du som bileier står ved deledisken for å betale.

Regnestykket kan som eksempel generelt se slik ut:

Produksjonskostnad for delen hos underleverandøren – 1.000 kroner

Pris fra underleverandør til bilprodusent – 1.500 kroner

Pris fra bilprodusent til importør – 3.000 kroner

Pris fra importør til forhandler – 5.000 kroner

Pris fra forhandler til kunde – 7.500 kroner

For vårt tilfelle med baklykta ser vi at prisen fra importør til forhandler er noe lavere – mens prisen fra forhandler til kunde er betydelig høyere. Dette varierer fra del til del.

