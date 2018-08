Sandberg bekrefter samtale om lekkasjer i juni

Avisen skrev søndag at Sandberg hadde meldt inn bekymring til Statsministerens kontor (SMK) om sin egen sikkerhet, og at bekymringen skal ha dreid seg om Sandbergs ekskone, som er statssekretær i Helsedepartementet.

Mandag avviste Sandberg flere ganger at han «hadde sendt inn noen bekymringsmelding» om ekskona. Tirsdag bekrefter han overfor Adresseavisen at problemene med lekkasjer ble tatt opp med SMK i juni.

– Men det er en vesentlig forskjell på «bekymringsmelding» og samtaler om dette med SMK, sier Sandberg. Han sier også at han ikke kan dokumentere «hvem som hadde lekket all info».

Frykten for lekkasjer er hovedgrunnen Sandberg har gitt for at han ikke varslet SMK om ferien til Iran med kjæresten Bahareh Letnes. Det var denne reisen som utløste saken som endte med at han mandag gikk av som fiskeriminister og Frp-nestleder.

Skal holde pressekonferanse

Under pressekonferansen statsminister Erna Solberg (H) holdt for å informere om at Per Sandberg har bedt om å få trekke seg som fiskeriminister, sa Sandberg at han og kjæresten vil Bahareh Letnes ville holde en pressekonferanse tirsdag.

– Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt. Dette er trist, jeg er veldig lei meg for at en av Norges beste politikere i dag må gå av på grunn av en heksejakt, sa Letnes til TV 2 mandag.

Til Dagens Næringsliv sa Letnes at møtet med pressen skal finne sted enten klokken 15 eller 16 tirsdag, men tirsdag morgen har paret ikke satt noe tid eller sted for det planlagte møtet.

– Ikke bestemt, skriver Sandberg i en tekstmelding til TV 2 klokken 08.30 på spørsmål om hvorvidt tidspunktet eller stedet er satt.

Både tyske, britiske, italienske og spanske medier omtaler tirsdag Sandbergs exit fra posten som fiskeriminister, men selv har han ingen kommentar.

– Ingen kommentar, men registrerer økende internasjonal oppmerksomhet, skriver Sandberg i en SMS til TV 2 i 11-tiden tirsdag.

Varsler nye opplysninger

Da Per Sandberg (Frp) trakk seg som fiskeriminister mandag varslet han samtidig at han og kjæresten Bahareh Letnes vil komme med nye opplysninger tirsdag.

– Jeg varslet tidlig i forrige uke at jeg ønsket å gå av som fiskeriminister, sa Per Sandberg på pressekonferansen i regjeringens representasjonsbolig etter at hans avgang var blitt bekreftet mandag ettermiddag.

Avgangen kommer etter at det i slutten av juli ble kjent at Sandberg hadde reist til Iran på ferie, uten å orientere sitt eget departement og Statsministerens kontor i forkant, slik det er påkrevd at statsråder gjør.