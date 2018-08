Rettssaken mot den voldtektssiktede Molde-spilleren startet i Romsdal tingrett kl 09.20 i dag.

På spørsmål om han erkjenner straffskyld, svarte tiltalte «nei». Han oppga sin sivilstatus til å være samboer.

Ifølge tiltalebeslutningen skal hendelsen ha skjedd natt til søndag 14. mai 2017, da tiltalte hadde samleie med fornærmede «til tross for at XX var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av søvntilstand og/eller beruselse».

I sin innledning sa statsadvokat Ingvild Thorn Norheim at fornærmede var på vorspiel 13. mai. De dro på byen og utestedet Rød.

Det ble etter hvert snakk om å dra på nachspiel, og fornærmede ble med en bekjent til tiltaltes bopel. Jenta hevder hun våknet av at Molde-spilleren lå over henne.

Hun mener hun må ha blitt voldtatt, mens hun sov eller var så beruset at hun var ute av stand til å få med seg hva som skjedde. Da hun våknet opp tok hun opp en samtale mellom seg og tiltalte. Den vil bli avspilt i sin helhet, i forbindelse med tiltaltes forklaring.

Det er ikke omstridt at det har vært et vaginalt samleie mellom tiltalte og den fornærmerede. Det som er tema i saken er om samleiet var frivillig, eller slik som fornærmerede hevder at det skjedde mens hun sov, eller var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av beruselse.

Det er satt av to dager til rettssaken, tirsdag og onsdag.

TV 2 Sporten følger rettssaken.