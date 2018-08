Det har aldri blitt solgt flere dyre biler i Norge enn nå. Her skiller vi oss fra de aller fleste andre markeder i verden, der små og rimelige biler som regel dominerer mest solgt-listene.

Men det er absolutt mulig å kjøpe nybil uten at det koster en liten formue, også her til lands.

Hvor billig? Vi har sett nærmere på statistikken til Opplysningsrådet for Veitrafikken og funnet de tre billigste nybilene akkurat nå:

1. Volkswagen up! – 147.200 kroner

up! åpner dørene. Her i Norge har up! solgt klart best i elbilversjon, da heter den e-up!

Volkswagen er tradisjonelt ikke noe billigmerke lenger, men de har faktisk det som er Norges rimeligste nybil: Nemlig up!

Her til lands har den solgt bra i elbil-versjonen e-up! Med bensinmotor er den mer sjelden, men skal du ha en virkelig billig nybil, kan dette absolutt være noe å vurdere. Under panseret finner vi en 1-liter på 60 hestekrefter. Med den motoren blir den ikke akkurat noe lyn, 0-100 km/t tar 14,4 sekunder.

up! er både enkel og ujålete. Det merkes godt at utgangspunktet har vært å bygge en så rimelig bil som mulig. Her får du ikke mye ekstra på noe vis, men samtidig er det en bil som duger veldig bra til småkjøring. I byen er den smekker og letthåndterlig

2. Skoda Citigo – 147.400 kroner

Skoda har Norges nest billigste nybil, med sin Citigo.

Citigo er Skodas versjon av VW up!, og merkelig nok koster den faktisk bittelitt mer enn opphavet, nærmere bestemt 200 kroner.

Citigo er reinspikka spare-fornuft på hjul. En liten, enkel bil med motor, ratt og pedaler – og ikke så veldig mye mer.

Som up! er den registrert for fire, i tillegg har du et brukbart bagasjerom. For de som ønsker å snobbe ned bilmessig, er Skoda ikke noe dumt valg. Og billigere Skoda enn dette finner du altså ikke.

3. Mitsubishi Space Star– 147.900 kroner

Her får du større bil for pengene, enn om du velger en av de to over. Mitsubishi Space Star har gått betydelig opp i pris siden lanseringen, men er fortsatt rimelig.

Da Mitsubishis minstemann Space Star ble lansert i Norge for noen år siden, var det med en oppsiktsvekkende lav prislapp: Fra 99.900 kroner. I praksis var det en ribbet modell som knapt noen kjøpte og nå har startprisen blitt betydelig høyere, nærmere bestemt 147.900 kroner.

For de pengene får du en bil som er hakket større enn e-up! og Citigo, Space Star er i praksis en klasse over. Den er også registrert for fem og har bagasjerom på 209 liter.

Det er bensinmotor som gjelder her også, Space Star har en 1-liter på 71 hestekrefter.

PS: Hvis du ønsker deg elbil til skikkelig lavpris, skal du ikke mye mer opp i pris fra det nivået vi er på nå. Mitsubishi i-MiEV får du nemlig fra 149.900 kroner. Da den ble lansert i 2011, var prisen 239.000 kroner. Her snakker vi altså skikkelig priskutt underveis.

