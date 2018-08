I postkassen til Marie Palmgren fra Stockholm dumpet det nylig ned en hentelapp fra PostNord.

Avsenderen var en familievenn i England, og under feltet «mottaker» sto det skrevet «Chaya Palmgren» – Maries hund.

Da hun dro til utleveringsstedet med hentelappen, fikk hun en bisarr beskjed.

– De sa at Chaya måtte signere og vise legitimasjon. Jeg sa at det ikke gikk fordi hun er en hund. Da fikk jeg til svar at «det var noe som måtte gjøres», sier matmor til svenske Aftonbladet, som først omtalte hendelsen.

Trodde PostNord spøkte

Da Marie returnerte til postkontoret med et registreringsbevis fra jordbrukverket som viste hundens id-nummer, fikk hun nok en sjokkerende beskjed:

Chaya ble bedt om å stemple poten.

Palmgren forteller til TV 2 at hun trodde det var en spøk.

– Jeg tenkte: «Det her skjer ikke, det er umulig. Hva tenker de med?». Da de senere kom med stempelputen, ble jeg helt paff.

Hun trodde knapt de mente alvor, men betjeningen bak skranken hadde en alvorlig mine.

– Det var en bisarr og surrealistisk opplevelse som i ettertid har fremkalt mye latter, forteller Palmgren.

Chaya hadde fått hundeleke fra England. Firkantet opptreden av PostNord, mener matmor. Foto: Privat.

– Firkantet forklaring

PostNords pressetalsperson, Henrik Ishihara, sier til Aftonbladet at ting ikke har gått riktig for seg.

– Det er bare fysiske og juridiske personer som skal signere ved henting av pakker. Vi kommer til å se nærmere på hendelsen neste uke, forklarer han.

Palmgren synes PostNord og Ishiharas opptrer firkantet.

– Når Janet (avsenderen, journ.anm) sendte gaven fra England, ble den sendt som brev/pakke. Det vil si at den skulle bli levert i postkassen min, og der hadde den fått plass. PostNord valgte å gjøre om pakken til et rekommandert brev. Janet hadde ikke bestilt eller betalt for det, sier hun og avslutter:

– Vi svensker må bli mer pragmatiske.