I forbindelse med Hlinka Gretzky-turneringen i Edmonton i helgen var IIHF-president René Fasel med i en paneldebatt, skriver svenske Aftonbladet.

Der kom det fram at han gjort IOC oppmerksom på at det kun er fire alternativer hva ishockey angår til de kommende lekene i Beijing i 2022.

1. Et OL med NHL-spillere.

2. Bruke samme modell som i 2018 (Ingen NHL-spillere).

3. Bruke kun U23-spillere.

​4. Ingen ishockey.

Kald krig

​Det er for tiden en kald krig mellom NHL, Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) og Den olympiske komité (IOC). Det er penger, konkurransebestemmelser, spilleprogram og tilgangen til markedsavtaler som ligger bak de mange uenighetene.

Mellom 1998 og 2014 fikk NHL-spillerne delta i OL og ga lekene et ekstra løft. Mange så finalen som det store høydepunktet i lekene.

Under vinterens OL i Sør-Korea lykkes det ikke de tre partene å bli enige om en avtale slik at verdens beste spillere fra NHL kunne delta. Et av punktene man ikke kom til enighet om var hvem som skulle betale den store forsikringssummen på spillerne.

Norge kvalifiserte seg for OL i Pyeongchang for tredje OL på rad, men fikk ikke benytte seg av NHL-spillerne Mats Zuccarello og Andreas Martinsen.

– Det kommer ikke til å skje

​Norges landslagssjef, Petter Thoresen, er sterk i troen på at hockey fortsatt kommer til å være en del av OL-programmet.

– Det var ett av fire alternativ. Det kommer ikke til å skje. Ishockey er og blir en stor faktor i OL-sammenheng, så jeg tror det kommer til å spilles hockey i 2022, sier landslagssjefen til TV 2.

Norges landslagssjef tror at vi i 2022 vil se en hockeyturnering med de samme forutsetningene som årets utgave i Pyoengchang. Det vil si uten NHL-stjernene.

Foreslår sommer-OL

​For øyeblikket er det en lang vei å gå før NHL-spillere vil delta i OL igjen. Tidligere i år uttalte NHL-sjef Gary Bettman følgende:

– Jeg tror ikke vi kommer til å reise til Kina. Å dra til vinter-OL ødelegger sesongen, sa han under en paneldebatt tidligere i år.

Bettman var imidlertid mer positiv til å flytte hockeyturneringen til sommer-OL. I den perioden spilles det nemlig ingen NHL-kamper.

– Jeg har spurt IOC. Det er blitt gjort før, sa amerikaneren.

I 1920 var faktisk hockey en del av sommer-OL i Antwerp. Men det ble siden flyttet til vinteren.

Den norske landslagssjefen tror også at en sommerløsning kunne vært en god ting.

– NHL har de beste spillerne i verden. Folk vil se dem. Det var 18.000 på Ullevaal (Zuccas veldedighetskamp, jou. anm). Så jeg tror det kan være en løsning. Men jeg tror ikke NHL-spillerne vil like den løsningen, sier Thoresen.

