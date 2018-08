Manchester United går med planer å styrke klubbens sportslige ledelse med en historisk sportssjef-rolle, ifølge

Årsaken er Manchester Uniteds dårlige sommer på overgangsmarkedet.

Klubben maktet ikke å hente inn en ny midtstopper før overgangsfristen gikk ut, og i tillegg skal Anthony Martial ha ønsket seg bort etter å ha havnet på kant med manager José Mourinho.

For å ha bedre kontroll over spilleroverganger vurderes det derfor å ansette en person som sportsjef for første gang i klubbens historie.

hevder at Manchester Uniteds tidligere keeperkjempe Edwin van der Sar er aktuell som sportssjef.

Nederlenderen spilte sju gode sesonger for Manchester United fra 2005 til 2011 og bidro også til at klubben vant Champions League i 2008. For tiden er Edwin van der Sar ansatt som direktør i nederlandske Ajax.

Det er imidlertid ikke bare van der Sar som nevnes som aktuell som potensiell ny sportssjef på OId Trafford.

Ifølge The Independent vurderes Romas sportsdirektør Monchi og Juventus' Fabio Paratici også som aktuelle kandidater.

I tillegg nevnes Serie B-klubben Novaras sportsjef Domenico Teti som en mulig mann for stillingen.

Teti er kjent som mannen som «oppdaget» blant annet Mauro Icardi.

José Mourinho har tidligere uttalt at han ikke kunne tenke seg å jobbe under en sportsdirektør, men skal ha endret sin oppfatning etter sommerens overgangsvindu. Det er derfor nå Manchester United undersøker muligheten for å ansette en person med hovedansvaret for det klubben foretar seg på overgangsmarkedet.