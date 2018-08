Etter noen tunge år, peker pilene nå kraftig oppover hos spanske Seat. Nye og attraktive modeller har fått fart på salget, og Seat er nå volummerket som vokser raskest i Europa.

Nå satses det skikkelig hos det som i perioder har vært Volkswagen-konsernets problembarn.

Ikke minst er Seat nå i ferd med å skille ut Cupra som et eget, frittstående merke. Ambisjonen er å bygge opp en merkevare basert på sporty design og kjøreegenskaper som matcher dette.

Seat har brukt Cupra-navnet på sine mer sporty modeller lenge, men nå tar de altså dette et godt stykke videre.

Det første steget

Første Cupra blir imidlertid ikke en helt ny bil. Det har en stund vært kjent at de i stedet skal lage en Cupra-versjon av dagens Seat Ateca, som er en SUV.

Denne logoen får vi etter hvert se på flere biler fra Cupra.

I Cupra-versjonen har den fått en omfattende stylingpakke og en rekke endringer både utenpå og inni. Og ikke minst: Under panseret finner vi hele 300 hestekrefter!

Til britiske Autocar forklarer Seats designsjef Alejandro Mesonero-Romanos strategien til Cupra i starten:

– Da vi bestemte oss for å lansere Cupra, kunne vi ha ventet til vi hadde en ny modell som var 100 prosent Cupra, eller vi kunne ta det stegvis. Det er det siste vi har gjort med Cupra Ateca. Dette er det første steget i det retningen vi ønsker å gå.

Dette er en godbit i bruktmarkedet

Stylingpakke og fire eksosrør bakerst underbygger at dette er en sporty bil.

Sporty SUV

Mesonero-Romano bekrefter også at Cupra jobber på spreng med sin første helt nye modell, og at den skal vises første gang til neste år. Bilen er ventet på markedet i 2020. Cupra har tidligere vist skisser av en sporty SUV med tydelige coupe-linjer. Det er ikke veldig overraskende om de velger akkurat den biltypen, SUV-er og crossovere vokser mest over hele verden nå.

Målsetningen til Cupra er å rulle ut en hel familie med biler, men da snakker vi nok flere år fram i tid. Rent praktisk skal Cupra i stor grad stå på egne bein, og bare et mindretall av Seats forhandlere skal få selge Cupra-modellene. Og det skal skje fra egne, dedikerte Cupra-avdelinger.

Spørsmål til Benny: – Er det skummelt å kjøpe denne bilen?

Slik ser det ut innvendig, Cupra-logoen er på plass på rattet.

Comeback i Norge

Seat er forresten opprinnelig en forkortelse for Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Seats historie går tilbake til tidlig 50-tall. Hovedkontoret ligger i Martorell, rett nordvest for Barcelona.

I 1990 ble merket overtatt av Volkswagen.Tidligere i år gjorde Seat comeback i Norge, etter å ha vært borte siden 2006. Seat satser utradisjonelt i det norske markedet. De har ingen forhandlere, bare noen showrooms. Bilene skal selges via nettet, hvor kundene kan skreddersy og kjøpe sin nye Seat.​

Avslørt: Her er de på testkjøring i Norge

Se video: Ateca er en interessant bil i det norske markedet