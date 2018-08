I april ble det kjent at Joseph James DeAngelo, en 72 år gammel tidligere politimann, er pågrepet og siktet for å være mannen bak en rekke drap og voldtekter i California på 1970- og 1980-tallet.

Mannen ble opprinnelig arrestert for to drap, før han ble mistenkt for å være den ettersøkte seriemorderen.

Jakten på «The Golden State Killer» har pågått siden 70-tallet, og det er antatt at han står bak minst tolv drap og rundt femti voldtekter. Nå er han siktet for enda et drap.

Det 13. drap

Politiet mener DeAngelo også står bak drapet på Claude Snelling i byen Visalia i 1975. Han ble skutt og drept da han forsøkte å stanse kidnappingen av hans 16 år gamle datter, skriver The Sacramento bee.

Politiet mener de har mer enn nok bevis for å få mannen dømt for drapet, men stiller uten DNA-bevis.

– Vi snakker om en forbrytelse som ble begått for over 40 år siden. Tiden er ikke på vår side, sa advokat Tim Ward til avisen.

Politisjef Jason Salazar i Visalia sier politiet mener DeAngelo også er personen bak en rekke innbrudd i dette området på den tiden. Både pistolen som ble brukt mot Snelling og sykkelen skytteren stakk av på, var stjålet fra boliger i nærheten.

Identifisert via DNA

72-åringen har sittet i varetekt i Sacramento siden han ble arrestert den 25. april i år. Den uløste seriedrapsgåten tok plutselig en ny vending da DeAngelo ble identifisert via en DNA-database for slektsforskning.

Fjerne slektninger av DeAngelo lastet opp sitt DNA i denne databasen, og politiet matchet det med et gammelt DNA-funn fra et av åstedene.

Politiet hevder DeAngelo startet sin kriminelle løpebane samtidig som han var politimann i en by nær Visalia fra 1973 til 1976. Siden han ble pågrepet har politi over hele delstaten koblet ham til en rekke uløste kriminalsaker.

ETTERLYST: Dette var den offisielle skissen av seriemorderen. Foto: FBI

De Angelo er nå siktet for 13 drap begått mellom 1975 og 1986. Han er i tillegg mistenkt i 45 voldtektssaker og for flere innbrudd, men han kan ikke siktes i disse sakene ettersom de er foreldet.

Stort engasjement

I forkant av arrestasjonen engasjerte flere sivile seg i jakten på seriemorderen som skapte frykt på USAs vestkyst for 40 år siden.

Interessen for saken ble særlig større etter at boken til avdøde journalist og forfatter Michelle McNamara, «I'll be gone in the dark» ble publisert.

McNamara brukte store deler av sin karriere på å skrive boken om den mystiske «Golden State Killer», men døde før den ble publisert, skriver Daily Mail.

McNamaras ektemann, skuespiller Patton Oswalt, og venn Billy Jensen, fullførte boken, som ble publisert i mars i år, én måned før arrestasjonen av DeAngelo.

Også internett har engasjert seg i jakten på seriemorderen. På nettsamfunnet Reddit var det blant annet laget en side som var dedikert til å dele informasjon om saken.

(TV 2 / NTB)