Brannen brøt ut grytidlig søndag morgen 23. april i fjor. Inne i huset befant fem personer seg – tre av disse var barn.

Statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud har nå tiltalt en 34 år gammel mann for å startet brannen.

Politiet mener å kunne bevise at han tente på brennbart materiale i en leilighet som ligger i husets tredje etasje. Det oppsto røykutvikling og deretter brann.

I tiltalen heter det at en eller flere av de som befant seg i boligen kunne ha omkommet dersom ikke brannen hadde blitt oppdaget og varslet i tide.

Skader for åtte mill.

Etter å ha jobbet med å slukke brannen i rundt fire timer, lyktes brannvesenet med å få kontroll på flammene.

På dette tidspunktet var én person meldt savnet, og nødetatene fryktet at vedkommende hadde omkommet. Personen kom imidlertid til rette etter noe tid.

Huset i Modum, som rommet flere leiligheter, var det ikke mulig å redde.

Det er estimert at verdier for rundt åtte millioner kroner gikk tapt i brannen.

Det er i tiltalen tatt forbehold om at krav om oppreisning og erstatning vil fremmes mot den tiltalte 34-åringen.

Ble sint på NAV-kontoret

34-åringens forsvarer, advokat Arve André Larsen, sier at hans klient har erkjent straffskyld etter tiltalen.

– Klienten har erkjent tidlig etterforskningen, og han vil erkjenne straffskyld under hovedforhandlingen, sier han.

Mannen er også tiltalt for to andre forhold. Ganske nøyaktig to måneder etter brannen, i juni i 2017, ble han forbannet da han besøkte NAV-kontoret i Modum.

Ifølge tiltalen kastet han en PC-skjerm i en dør, noe som medførte at både skjermen og låsen på døra ble ødelagt. Han skal også ha oppført seg skremmende mot en saksbehandler på NAV-kontoret.

Saken kommer opp for Kongsberg og Eiker tingrett i oktober.