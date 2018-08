Ifølge psykolog Frode Thuen er det flere grunner til at sommeren er høysesong for samlivsbrudd.

– Når vi er på ferie er vi mer sammen enn vi er ellers, og de problemene vi koster under teppet er vanligvis vanskeligere å flykte fra.

Fikk barnefri ferie

Et par som derimot ikke opplevde problemer under årets sommerferie er Håvard Tvedten og Guro Fostervold Tvedten.

I år fikk de mulighet til å dra en uke på ferie uten barna på slep, noe de mener er veldig bra for et forhold.

Guro og Håvard stortrivdes på årets sommerferie. Foto: Privat.

Guro og Håvard møttes for første gang under håndball-VM i Tunisia i 2005.

I dag er de gift og har to barn. Etter 14 års samliv, har de gode råd til hvordan man knekker koden på et godt forhold.

– Jeg tror det er en god ting, for eksempel før en ferie, å snakke litt om hva man forventer og hva man ønsker å få ut av en ferie. Så en ferie ikke blir full av kompromiss, men at man også føler at man selv får gjennomslag for det man ønsker, sier Guro.

Guro legger også til at de knapt er eksperter på eget forhold og at det er viktig at alle finner sin måte å ha det bra med et annet menneske på.

Guro og Håvard foran Duomo di Milano. Foto: Privat.

– Som å ha bilen på service

Frode Thuen sammenligner det å pleie et forhold som å ha service på bilen.

– Vi tar bilen på service for å unngå at den blir skadet eller ødelagt og på samme måte er det med et forhold. Vi trenger å bruke tid, for eksempel på et samlivskurs eller en ferie for oss selv, for å sørge for at vi holder det ved like, på samme måte som vi steller med en bil.

Håvard og Guro har selv hatt forholdet på service. For selv om deres forhold er godt, mener de at det er en god idé å forebygge problemer.

– Vi har valgt å snakke med en tredjeperson i en periode, rett og slett fordi vi leste at par som fikk innspill utenfra stod bedre rustet når det kom ruskevær.

At paret fikk forebyggende hjelp mener de har gjort dem mer bevisste:

– Det går ned til helt konkrete ting: Hva jeg trenger fra deg for å føle meg elsket og sett, og hva du trenger fra meg, forteller Guro.

Ifølge Frode Thuen er det vanlig å oppsøke hjelp, også for par i velfungerende forhold. 50-60.000 par i året oppsøker hjelp.

– Noen ganger trenger man å oppsøke en terapeut for å løse problemene. Når man tar tak i ting tidlig er det alltid håp. Problemet er ofte at man venter for lenge og da kan det være vanskelig å redde.