Trodde de hadde funnet drømmehuset - så gjorde de en makaber oppdagelse

NYGIFT OG JAKTER PÅ DRØMMEBOLIGEN: Manchester United-stjernen Victor Lindelöf og kona Maja Nilsson Lindelöf trodde de hadde funnet det perfekte stedet, men så fant Nilsson Lindelöf ut noe som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på henne. Foto: Instagram.com/majaenilsson

Manchester United-stjernen og kona var klar for visning da et googlesøk satte en stopper for boligkjøpet.