En mann fra den amerikanske delstaten Utah fløy natt til mandag et småfly inn i sitt eget hjem.

Få timer før den dramatiske styrten hadde mannen blitt pågrepet for å ha angrepet kona. Dette skjedde i en nærliggende dal, hvor paret hadde dratt for å snakke om sine problemer.

Dette opplyser det lokale politiet i småbyen Payson, hvor hendelsen skjedde, ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Mannen er av politiet blitt identifisert som 47 år gamle Duane Youd. Han omkom i styrten.

Kona og hennes voksne sønn var i huset, men kom seg ut og overlevde, til tross for at forsiden av huset stod i flammer etter styrten. Dette melder den lokale tv-stasjonen Fox 13 Salt Lake City.

– De kom seg ut uten å bli skadd. Så klart var de veldig opprørte over hva som skjedde, men de var ikke fysisk skadd, sier Noemi Sandoval i Payson-politiet til tv-kanalen.

STORE SKADER: Både flyet og huset fikk store skader i sammenstøtet. Foto: John Wilson/KSL-TV/Deseret News/AP)

Det var i 19.30-tiden søndag kveld at vitner tilkalte politiet for å fortelle at Youd angrep kona. Han ble pågrepet, men senere løslatt mot kausjon rundt midnatt. Han ba om at en politikonstabel kjørte han hjem, slik at han fikk hentet bilen sin og noen eiendeler. Bilen og eiendelene ble hentet uten dramatikk, ifølge politiet.

Få timer senere tok han av fra Spanish Fork-Springville Airport i nærheten, og fløy rett til nabolaget og styrtet i huset, opplyser politiet. Youd hadde tilgang på flyet gjennom sin arbeidsgiver.

Politiet har også tidligere rykket ut til huset etter mistanke om familievold.