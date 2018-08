Se Tottenham-Fulham på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag klokken 16.00.

2018 skulle være året Tottenham flyttet inn i sin helt nye storstue.

Etter ett år på Wembley var planen at klubben fra Nord-London skulle flytte inn på stadionet som foreløpig har fått navnet Tottenham Hotspur Stadium.

Kan møte City i første kamp

Innflytting ble i første omgang utsatt til femte serierunde og hjemmemøtet med Liverpool 15. september.

Nå bekrefter klubben i en pressemelding at innflyttingsplanene har blitt forskjøvet på grunn av problemer med driftskritiske sikkerhetssystemer.

Det betyr at oppgjørene mot Liverpool 15. september og Cardiff 6. oktober er flyttet til Wembley, i tillegg til en NFL-kamp som også var oppsatt på det nye stadionet. Det betyr at de tidligst kan ta det nye stadionet i bruk mot Manchester City 28. oktober.

Men det kan bli flere flyttede kamper. Ifølge flere britiske medier har Tottenham betalt FA for å booke Wembley ut året. I tillegg kommer kamper i hjemlig- og europeisk cup. Det er ennå ikke avgjort hva som vil skje med disse.

– Vi vet at dette vil være svært skuffende for alle våre sesongkortinnehavere og fans verden over, sier styreformann Daniel Levy.

Den TV 2 Sport Premium-sendte hjemmekampen mot Fulham lørdag var i utgangspunktet ment å være den eneste Premier League-kampen på Wembley denne sesongen.

– Ikke så viktig for spillerne

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt synes det er synd at innflyttingen blir utsatt, men tror likevel ikke at det spiller noen rolle for spillerne.

– Jeg tror ikke spillerne bryr seg så mye. De hadde kanskje gledet seg, men på en eller annen rar måte, så tror jeg at en åpning mot Liverpool kanskje ikke hadde vært det beste uansett. Det er en stor sjanse for at de hadde tapt.

Den tidligere Tottenham-spilleren er ikke veldig overrasket over mandagens nyheter.

– Det har jo gått litt rykter om at de lå bak skjema. Det er klart at det er dumt, det er mye som må gjøres om nå. Men i det store bildet så betyr det kanskje ikke all verden. Slik sett er ikke noe stort sjokk, men det ligger selvsagt mye prestisje i å bli ferdig i tide. Dette er et stadion de skal ha mange årtier, sett sånn blir ikke noen måneder fra eller til veldig viktig.​