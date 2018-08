Sarpsborg 08 har signert Jørgen Horn (31) fra Elfsborg.

Horn har skrevet under på en avtale som strekker seg tre og et halvt år frem i tid.

– Dette er en signering vi er stolte over å ha landet. Flere klubber har vært ute etter Horn, men han ønsket seg til oss og vi ønsket han. Jørgen er en stor lederstjerne som kommer til å utfylle en viktig plass i gruppa vår, sier sportssjef Thomas Berntsen i en pressemelding.

Dermed har klubben funnet en erstatter for Joackim Jørgensen, som går til Start som bosmanspiller etter sesongen.

– Jørgen blir en erstatter for Joackim Jørgensen når han reiser til Start. Samtidig får han noen måneder ekstra på å bli kjent med lagkamerater og klubb. Vi regner med Jørgen som en skikkelig utfordrer for en startplass allerede fra dag én, sier Berntsen.

Den rutinerte midtstopperen er glad for å være på plass i Sarpsborg.

– Jeg har jo fått med meg at Sarpsborg 08 har vært interessert en stund. Det har gått utrolig bra her de siste to-tre årene, med spillere som har blitt solgt videre og spillere som har debutert på landslag. Jeg gleder meg veldig til å bli en del av dette - en god gruppe og et godt trenerteam. Jeg håper å bidra til å gjøre dette enda litt bedre, sier stopperen.

Horn har spilt for Elfsborg siden 2016. Før den tid var han innom klubber som Vålerenga, Viking, Fredrikstad og Strømsgodset.

Han var med på å vinne Eliteserien med Godset i 2013, og tok sølvet med samme klubb to år senere.