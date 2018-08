Søndag 29. juli var Sunniva på besøk hos en venn i nærheten av hennes hjem på Varhaug i Hå kommune på Jæren. Litt før klokken 22.30 skal hun ha snakket i telefonen med kjæresten sin.

13-åringen skal ha sagt at «Nå er jeg hjemme» før hun sa «Shit!». Deretter ble samtalen brutt. Dette er trolig det siste sikre livstegnet fra Sunniva.

Klokken 23, en halvtime etter telefonsamtalen, gikk 13-åringens far ut for å lete etter henne. Flere frivillige og en politipatrulje, som hadde rykket ut for å håndtere et innbruddsforsøk i en barnehage på Varhaug, deltok i letingen.

17-åringen som er siktet for å ha drept Sunniva har erkjent at han begikk innbruddet i barnehagen.

Trolig plassert på gangsti

Litt etter klokken tre natt til mandag ble Sunniva Ødegård funnet død på en gangsti som ligger 150 meter fra hennes eget hjem. TV 2 har tidligere snakket med et par som gikk tur med hunden ved halv ett-tiden.

De er sikre på at Sunniva ikke kan ha ligget der da de gikk tur.

Mandag skriver NRK at personer som lette etter Sunniva gikk på stien der hun ble funnet mellom klokken 03.00 og 03.05. Da var ikke 13-åringen der, skriver statskanalen.

Sunniva ble funnet 03.09. Det betyr at 13-åringen må ha blitt plassert på stien kun minutter før hun ble funnet død.

Politiet har tidligere bekreftet at de mener at Sunniva ble flyttet kort tid før hun ble funnet, men de har ikke villet gå i detalj på når flyttingen skal ha funnet sted.

Døde av stump vold

Mandag bekreftet politiet overfor TV 2 at den siktede 17-åringen har erkjent å ha drept Sunniva Ødegård. Politiet mener at volden ble utført på to stedet. De mener også at dødsårsaken skyldtes stump vold. Motivet bak drapet er foreløpig ukjent.

På grunn av ung alder sitter 17-åringen på ungdomsenhenten ved Bjørgvin fengsel utenfor Bergen. Politiet vil tirsdag be om to nye uker i varetekt, uten restriksjoner. 17-åringen har samtykket til dette.

Det er ikke planlagt nye avhør av 17-åringen. Politiet vil de nærmeste dagene avhøre andre personer med relevans for saken.

– Vi jobber nå blant annet med å sjekke siktedes forklaring opp mot andre spor i saken, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl.