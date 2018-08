Man skulle tro at australske Ruby Rose var være perfekt til å spille verdens første åpent lesbiske superhelt Kate Kane i nyinnspillingen av TV-serien «Batwoman». Karakteren skal også være jødisk.

Men etter det ble kjent at Rose fikk rollen som superhelten, haglet kritikken, skriver BBC.

Drømmerollen

Ruby Rose anser at hun har en flytende kjønnsidentitet, og hun forelsker seg i kvinner. Hun sier hun har drømt om å spille Batwoman siden hun var barn.

Selv om mange jublet over rollebesetningen, var kritikken som kom sårende krass.

Mange mente hun ikke var rett person til å spille Batwoman, fordi Rose ikke var lesbisk nok, jødisk nok, eller begge deler.

Kritikken var såpass intens at Ruby Rose bestemte seg for å slette Twitterkontoen sin. Før hun gjorde det avfeide hun kritikken og sa det hele var latterlig: «Jeg kom ut da jeg var 12 år og de siste fem årene har jeg måtte forholde meg til at jeg er «for lesbisk», skrev hun.

Vond kritikk

Videre skrev hun: «Når kvinner og minoriteter står sammen, er vi ustoppelige... Når vi river hverandre ned, gjør det så mye vondere enn når det kommer fra en annen gruppe. Men hey. Liker en utfordring».

Rose har slettet twitterkontoen sin, og satt en stopper for kommentering på Instagram. Hun sier det er for å få arbeidsro.

Serien skal etter planen lanseres på TV-skjermen høsten 2019 eller våren 2020.