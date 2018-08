Trysil/Bergen (TV 2): Jakob Ingebrigtsens to EM-gull har fått enorm oppmerksomhet, og blant de som måpende har sett på er langrennsdronningen Marit Bjørgen (38).

– Det er imponerende av Jakob, som er 17 år. Det han sier, at han har levd toppidrettslivet i ti år, høres brutalt ut, men han har virkelig gått inn for det og det fikk han igjen for i EM. Det blir spennende å følge utviklingen, sier Bjørgen til TV 2.

Karrièren til Jakob Ingebrigtsen har kun hatt retning mot himmels de siste årene, og på spørsmål om Bjørgen har et råd til supertalentet peker 38-åringen på at det er viktig å tenke på at det ikke alltid kommer til å gå den veien.

– Nå har ting gått veldig på skinner for ham. Han har lykkes veldig tidlig. Man vil møte motgang på veien, og du ser jo at de to brødrene hans har vært skadet og hatt det trøblete. Han vil nok også møte det. Det er ingenting som går til himmels, så det gjelder å stå gjennom det i de periodene, sier Bjørgen.

– Må dele erfaring

Hun mener Idretts-Norge kan lære av Gjert Ingebrigtsen, som nå har trent sønnene Jakob, Filip og Henrik til hvert sitt EM-gull på 1500 meter.

– Jeg er mektig imponert over det de har fått til. Gjert har tre sønner som har tatt EM-gull, og det står det stor respekt av. Man må bruke Gjert, dele litt erfaring og se om vi kan få muligheten til å få flere løpere i Norge. Det de har gjort er ufattelig. De gjør noe som er vanvittig bra, sier langrennsdronningen.

Suksessen til Ingebrigtsen-familien har sørget for en debatt om barneidretten i Norge. Jakob Ingebrigtsen har vært gjennom et knalltøft treningsregime i ung alder, men Bjørgen tror ikke det opplegget hadde passet for folk flest.

38-åringen tror den ferske europamesteren er unntaket, heller enn regelen.

– Det er kanskje ikke det jeg ville rådet, men nå ser du at Jakob hadde det i seg og han hadde viljen til å gjøre jobben selv også. Det handler om hvilken type man er, men det er ikke det jeg vil råde ungdommen til å gjøre. Jeg vil helst råde de til å ha glede med det man gjør. At man har det artig, både med det sosiale rundt og venner. Det blir nok alvor etter hvert. Du må prioritere mye i toppidrettslivet, og i en ung alder så mister du mye i forhold til det sosiale og venner. Så jeg vil ikke oppfordre til det, men når man ser på det Jakob har fått til så er det imponerende. Jakob tror jeg hadde viljen til det selv, sier hun.

– Fikk en klump i halsen

TV 2 møtte Bjørgen like etter at hun fikk utdelt Trysil-Knut-prisen mandag. Gunnar Sønsteby var den første som mottok prisen i 2008, og i fjor var Dronning Sonja som fikk den.

Tidligere har Aksel Lund Svindal, Petter Northug og Nils Arne Eggen også blitt hedre, og det var en rørt Bjørgen som ble hedret mandag.

– Jeg setter utrolig stor pris på det. Det er en pris for at jeg har gått fort på ski, men også for den personen jeg er. Jeg må si jeg fikk en klump i halsen av å høre fine ord om meg selv, det var sterkt. Jeg er utrolig takknemlig og stolt over å få prisen, sier hun.