Tiltalen omfatter blant annet seksuell omgang med barn under ti år, voldtekt, seksuell omgang med barn under 16 år, vold og trusler. Overgrepene skal ha startet da datteren var fire år gammel og pågikk gjennom nesten 20 år fra 1998/1999 til i fjor.

Den tiltalte 51-åringen, som risikerer lovens strengeste straff, 21 års fengsel, avviste alle anklager da rettssaken startet mandag morgen.

– Jeg har aldri forgrepet meg på barn. Jeg har sittet ett år i fengsel uten at noen hører på meg, sa mannen, som skal forklare seg i starten av neste uke. Den første rettsdagen gikk med til datterens forklaring.

Det 18 år lange marerittet startet, forklarte hun, da hun var fire år gammel. Det skjedde som del av en fast leggerutine.

– Det er de første overgrepene jeg kan huske. Det skjedde alltid da han skulle lese for meg på sengen. Jeg husker at jeg ba ham fortsette å lese, men han hørte aldri på meg, forklarte den nå 23 år gamle datteren, ifølge Bergens Tidendes referat.

Mannen er også tiltalt for voldelig og truende atferd overfor samboeren og sønnen over lang tid. I tillegg er han tiltalt for å ha truet barnevernslederen i hjemkommunen.



Barnevernslederen måtte vite at «de hadde med en veldig farlig mann å gjøre», og han skal videre ha sagt til lederen at denne var i stor fare, ettersom han selv hadde vært i militæret og i etterretningstjenesten.

Sunnhordland tingrett har satt av fire uker til behandlingen av saken.

(©NTB)