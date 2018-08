Når familien Ingebrigtsen sier at de føler seg motarbeidet, så er det lett å forstå

For her er det den store misforståelsen om Team Ingebrigtsen ofte kommer til syne. De som tror at Gjert Ingebrigtsen har presset Jakob, og kjørt han for hardt, for tidlig - de tar feil.

Jeg har vært på mange titalls treninger med disse gutta de siste seks årene. Og det eneste jeg har hørt Jakob har fått kjeft for, er at han har løpt for fort. Eller presset seg for hardt.

Gjert sin viktigste rolle som trener, og far, har vært å holde igjen. Og brukt vitenskap, og enkel treningslogikk og systematikk, for å finne den perfekte balansen. Å holde barn skadefri er alfa omega for å skape utvikling. Og det er på grunn av sin kompetanse at Gjert Ingebrigtsen ikke har trent i hjel sine barn. Selvsagt har de gått på flere smeller underveis. Men de har reist seg - og har funnet en balanse som til nå har vært god nok til å skape ekstremt gode resultater.

Kunnskap blir aldri oppskrytt. Og dessverre ser vi at det er den største årsaken til at andre ivrige fedre og mødre bidrar til at mange unge talenter går til grunne. Det skyldes for dårlig kompetanse. Noe som ofte fører til feil trening, eller for mye trening. Begge deler kan være skjebnesvangert fort et idrettstalent.

Og det er faktisk et stort problem for norsk idrett. Mye av dette skyldes at idrettspolitikere har en misforstått redsel for å tre ut av det politiske korrekte. Det er derfor det er så forfriskende med typer som Gjert Ingebrigtsen eller Lars Kristoffersen. De tør å utfordre systemet. De er sandkorn i tannhjulet.

Men friksjon skaper energi. Og energi er avgjørende for å skape framdrift.

Jeg tror at uten å ta en skikkelig debatt rundt profesjonaliseringen av barneidretten, så kan ikke norsk toppidrett utvikle seg til sitt fulle potensial heller.

Og:

Den debatten er ikke farlig. Og i stedet for å være skeptiske, så bør vi kanskje i all euforien rundt Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm heller søke mer kunnskap om hva det er som har gjort dem gode?

Som nordlending vet jeg at verken en god debatt, eller en god nabokrangel er spesielt farlig.

Det er bare berikende.