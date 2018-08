Mandag landet gullhelten Jakob og resten av Team Ingebrigtsen på Sola Lufthavn.

Yngstemann Jakob (17) var selvfølgelig gutten alle ville snakke med etter en drømmehelg i Berlin, hvor han til slutt raket med seg to EM-gull.

Vel hjemme på norsk jord kunne 17-åringen fortelle at han gledet seg til å komme hjem til Sandnes og få noen rolige dager hjemme.

– Det er utrolig deilig. Det er veldig lenge siden jeg har vært i Norge, og i hvert fall i Sandnes, så det er digg.

– Det har vært hektiske dager, så nå er det greit å få noen dager hjemme og roe seg litt ned. I dag blir det å komme seg til Sandnes og ta livet litt med ro. Og så er det NM til helgen.

– Gjorde han det?

For til tross for at tenåringen nå har blitt dobbelt EM-gullvinner, gjelder fremdeles planene han la i september sammen med pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

Mandag om en uke er det skolestart på Sandnes videregående. Å slutte på skolen er ennå ikke aktuelt.

– Nei, jeg har fortsatt tenkt å gå på skolen, sier unggutten diplomatisk med pappa Gjert ved sin side.

Men da TV 2 opplyser ham om at OL-vinner Vebjørn Rodal droppet ut av skolen som 17-åring, blir han straks mer interessert.

– Gjorde han det? Droppet han ut av skolen? Det er jo et steg…

Akkurat da bryter Gjert inn og ber journalistene om å holde det kort.

– Det visste jeg faktisk ikke! fortsetter Jakob før han blir geleidet videre.

Gjert nekter å snakke om det

Jakob har tidligere vært klar på at skolen kommer i annen rekke bak løpesatsingen. Også i fjor fikk han spørsmål om han vurderte å slutte på skolen, og da innrømmet tenåringen at han ikke var noe skolelys.

– Jeg er helt middels på skolen, men for meg betyr det minimalt. Det er løping jeg vil drive med, og det er det som betyr noe, sa det norske stortalentet til VG.

Men Gjert Ingebrigtsen er klokkeklar på at sønnen skal fullføre videregående.

– Vi holder de planene vi la i fjor på denne tiden. De planene ble lagt i september, så vi holder oss til dem.

– Dere vil ikke endre på noe?

– Nei, vi endrer aldri på noe. Det skjer ikke. De planene er laminerte, så der skjer det ingenting.

– Dere vurderer ikke å la ham slutte på skolen?

– Nei, nei. Definitivt ikke. Nei, det skal bli folk av ham. Det må vi gjøre. Vi må gjøre det vi skal.

– Hva betyr dette som har skjedd nå for dere?

– Dette betyr absolutt ingenting. Vi gjør det vi har bestemt oss for for lenge siden. For Jakob betyr det en endring resultatmessig sett, men for hans satsing betyr det ingenting.

– Vår utfordring som foreldre nå er jo at vi får en 17-åring i huset som har oppnådd noe man egentlig ikke skal gjøre som 17-åring. Men jeg har god erfaring med å jekke dem ned, sier Gjert Ingebrigtsen på karakteristisk vis.