Fem nesten ferdige seniorboliger i Buntingsford, nord for London, ble totalt rasert da en bygningsarbeider gikk amok med gravemaskin lørdag ettermiddag.

Ødeleggelser for millioner

Bygningsarbeideren, Daniel Neagu, ville ikke ta stilling til skyldspørsmålet da han møtte i retten mandag, skriver The Guardian.

Guardian skriver at det er gjort ødeleggelser for 800.000 pund, mens BBC anslår skadene til hele fire millioner pund, eller godt over 40 millioner kroner.

Det var selskapet McCarthy and Stone som sto for oppføringen av murbygningene. Neagu skal ha jobbet for en underleverandør.

RASERT: Daniel Deagu ble pågrepet på stedet klokken 17.40 lørdag ettermiddag. Foto: Cliff Hide/LNP/REX/Shutterstock

Boligene skulle være innflytningsklare om få uker. En representant for McCarthy and Stone, sier de er fortvilet over situasjonen, og forsøker å få klarhet i hva som skal til for å reparere husene slik av de kan repareres så raskt som mulig.

Mulig hevn

Motivet for hærverket er ikke kjent, men Metro siterer vitner på at Deagu hadde sagt til politiet som pågrep ham at han ikke hadde fått lønn.

Neagu må måte i retten 10. september, skriver BBC.