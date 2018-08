Voldsendelsen fant sted ved Rathkes plass på Grünerløkka natt til lørdag 16. juli i 2016.

Tre menn, to i begynnelsen av 20-årene og en i 30-årene, er tiltalt i saken.

Ifølge tiltalebeslutningen skal de tre mennene gjentatte ganger ha slått, sparket og trampet på hodet til en mann i 30-årene. Deler av volden fant sted etter at fornærmede ikke lenger var i stand til å forsvare seg, mener politiet.

Offeret har i dag fått varige skader.

– Jeg har diskutert dette med familien, og vi er enige om at verken jeg eller noen familiemedlemmer skal kommentere saken, sier bistandsadvokat Thomas Benestad til TV 2.

Alvorlig hjerneskade

Ifølge tiltalen ble offeret påført blødninger mellom hodeskallen og hjernen, midtlinjeforskyvning av hjernen og han mistet bevisstheten. Mannen ble operert ved Ullevål sykehus kort tid etter at han ble lagt inn.

Deretter lå han i kunstig koma i tre uker. Fra august 2016 til august 2017 var mannen innlagt på ulike rehabiliteringsklinikker.

Som følge av volden har offeret fått alvorlig hjerneskade med betydelig funksjonsnedsettelse. Han har blant annet synsforstyrrelser og lammelser.

Ifølge tiltalen har han en skademedisinsk invaliditet på 100 prosent.

Var på utested

Voldsespisoden skjedde i nærheten av Ocean Bar i Trondheimsveien.

Fornærmede befant seg på dette utestedet før han ble utsatt for volden. Vitner fortalte at det trolig var tre gjerningsmenn og at også disse befant seg på baren.

Seks dager etter hendelsen var to menn blitt pågrepet av politiet. Den siste ble etterlyst med navn og bilde. Han valgte da å melde seg for politiet.

De tre som nå er tiltalt, er alle i familie.

Nekter straffskyld

Samtlige nekter straffskyld.

– Han sier at han var til stede, men nekter straffskyld for det han anklages for, sier advokat Ole Petter Drevland som forsvarer den eldste av de tiltalte.

– Min klient nekter for at han har gjort noe direkte eller at han har medvirket på noen måte, sier Vidar Lind Iversen som forsvarer den yngste tiltale.

Sverre Sjøvold, som forsvarer den tredje tiltalte, har ikke snakket med klienten sin og ønsker foreløpig ikke å kommentere tiltalebeslutningen.

Saken kommer opp for Oslo tingrett i februar neste år. Det er satt av en uke til hovedforhandlingen.