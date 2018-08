Mandag takket fiskeriminister Per Sandberg for seg som statsråd og nestleder i Fremskrittpartiet.

Nå erfarer NRK at Sylvi Listhaug kommer til å bli fungerende nestleder i Frp etter at Per Sandberg trakk seg mandag.

Siv Jensen takket Sandberg for innsatsen etter at det ble kjent at han trakk seg fra vervet.

– Per Sandberg har vært svært viktig for Fremskrittspartiet og regjeringen gjennom mange år, men det er klokt at han nå går av, sa Frp-leder Siv Jensen, ifølge nyhetsbyrået NTB.

– Han har gjort en formidabel innsats, og det blir et stort rom å fylle. Jeg mener likevel det er klokt at Per nå velger å gå, fortsatte Frp-leder Siv Jensen på pressekonferansen mandag ettermiddag.



Jensen sa også at hun ikke så bort fra at Sylvi Listhaug kunne gå inn som ny nestleder etter Sandberg.

– Hun er en politiker jeg samarbeider godt med, sa hun.

Fremskrittspartiet skal konstituere en ny nestleder etter Per Sandberg på et sentralstyremøte 3. september. Denne konstitueringen kan forlenges til landsmøtet våren 2019.​

TV 2/NTB