I forrige uke tilsto 17-åringen i avhør. Det var da fortsatt uklart om han formelt erkjente straffskyld i saken.

Nå bekrefter politiet dette overfor TV 2.

– Han erkjenner straffskyld for å ha drept Sunniva, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl til TV 2 Nyhetene.

Uklart motiv

I avhør har 17-åringen forklart at han tilfeldigvis traff på Sunniva på vei hjem ved 22:30 tiden søndag 29. juli.

Hun skal ha blitt drept med stump vold. Volden har ifølge politiet skjedd på to ulike åsteder, og de mener at Sunniva ble flyttet på. Hun ble funnet død like i nærheten av sitt klokken tre natt til mandag 30. juli.

Politiet har så langt vært svært sparsomme med opplysninger knyttet til et mulig motiv for handlingen.

– Har han sagt hvorfor han gjorde det?

– Det har vært tema i avhør, men vi kommer ikke til å gå inn på det nå.

Varetekt

På grunn av ung alder sitter 17-åringen på ungdomsenhenten ved Bjørgvin fengsel utenfor Bergen. Politiet vil tirsdag be om to nye uker i varetekt, uten restriksjoner. 17-åringen har samtykket til dette.

Det er ikke planlagt nye avhør av 17-åringen. Politiet vil de nærmeste dagene avhøre andre personer med relevans for saken.

– Vi jobber nå blant annet med å sjekke siktedes forklaring opp mot andre spor i saken, sier Bjørn Kåre Dahl.

Samler bygda

Det har vært to tøffe uker for de drøyt 3000 innbyggerne på Varhaug i Hå kommune på Jæren. Kommunens kriseteam har forsøkt å hjelpe de som har hatt utfordringer.

Mandag kveld har kommunen invitert alle på Varhaug til en felles samling. Samlingen har fått tittelen «Me slår ring rundt Varhaug».

Her vil det bli musikk og diktlesning, samt appeller fra ordfører, varaordfører og sokneprest. Også representanter fra Varhaug IL og Varhaug Misjonshus vil stille.

– Vi har invitert hele bygda til en samling for å vise at vi bryr oss om hverandre og for å se framover, sier rådmann Anne Berit Berge Ims.