17-åringen forlater Sogndal til fordel for Godset, og tirsdag reiser han til Drammen for å gjennomføre medisinsk test og signere en kontrakt som strekker seg ut 2021-sesongen. Det skriver Godset på sine nettsider.

Hove debuterte for Sogndal i Eliteserien som 15-åring, og ble den første født på 2000-tallet til å spillet på øverste nivå i Norge.

– Johan har gått gradene i Sogndal hele veien. Jeg synes det er på sin plass å skryte av Sogndal og deres måte å drive spillerutvikling. Det har også vært en veldig god prosess med ledelsen for å få til denne overgangen. Nå skal vi hjelpe Johan til å ta det neste steget og vi er trygge på at han vil passe veldig godt inn her hos oss, sier sportssjef Jostein Flo.

17-åringen gjorde et svært godt inntrykk da han trente med Godset forrige uke, og nå skal talentet med 38 aldersbestemte landskamper for Norge flytte til Drammen og fullføre videregående på Drammen toppidrett.

– Johan har kvaliteter som passer godt inn i vår spillestil. Han er arbeidssom, gjør det enkelt med ball og har god fotballforståelse. En fin gutt som er voksen for alderen. Jeg har sett Johan i flere kamper på aldersbestemte landslag og det er liten tvil om at han har et stort potensial. Vi er veldig glad for å få ham på plass, sier hovedtrener Bjørn Petter Ingebretsen.