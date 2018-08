Gjennom karrieren var tidligere Arsenal- og Liverpool-spiller Jermaine Pennant stadig i søkelyset av utenomsportslige årsaker, og i sin nye selvbiografi, Mental: Bad Behaviour, Ugly Truths and the Beautiful Game, letter han litt på sløret.

Pennant ble tidlig fremhevet som et stort talent i Arsenal. Som femtenåring ble han kjøpt fra Notts County for over 20 millioner kroner, noe som var rekord for en lærling.

Pennant klarte imidlertid aldri å leve opp til forventingene, og i selvbiografien legger han ikke skjul på at fokuset ofte var en helt annen plass enn på fotballbanen.

Gikk på FHM-fest med Ashley Cole

Det så imidlertid svært bra ut da 20-åringen scoret hat trick i sin første seriekamp fra start mot Southampton i 2003. Nå avslører han at han faktisk var påvirket av alkohol da han utførte bragden.

Pennant trodde ikke at han skulle spille kampen og dro på en fest arrangert av mannebladet FHM kvelden før, sammen med kompiser og daværende medspiller Ashley Cole. Vennene vil låse ham inne i leiligheten for å hindre ham i å dra, men han klarte å overtale dem, forteller Pennant.

– Jeg visste at det kom til å være så mye damer der. Jeg var fast bestemt på å gå, det var ikke aktuelt for meg ikke å dra på den festen, skriver han i boken ifølge Mirror.

– Jeg lovet ikke å drikke, ikke smake en dråpe. Så jeg dro der, det var en fin kveld – og jeg endte opp fullstendig dritings! Vi ble så fulle at de helt glemte at jeg skulle spille kamp neste dag.

En av Pennants kompiser, tidligere Charlton-spiller Jonathan Fortune, forteller at han fremdeles husker at Pennant var med en jente klokken fem på natten, ifølge Mirror.

– Jeg følte jeg skulle dø

Morgenen startet med en frokost på McDonalds. Den daværende Arsenal-spilleren skriver at han kjente «hjerte synke i brystet» på ham, da han forsto at han skulle starte. Han styrtet fire liter vann og gikk ut på banen, fortsatt full.

– Jeg følte at jeg skulle dø, men jeg ga alt jeg hadde, til tross for at jeg hadde vondt.

– Jeg løp rundt og bare håpet at det skulle bli pause. Så scoret jeg. Jeg så bort på benken og ønsket bare at noen skulle bytte med meg. Jeg var så glad og tenkte: «Bytt meg ut!»

Pennant gikk hen og fullbyrdet sitt hat trick, til sin egen store overraskelse.

– Jeg kunne ikke tro det. Jeg fortalte det ikke til en sjel. Men de siste tjue minuttene følte jeg at jeg måtte kaste opp fordi alkoholen fremdeles var i kroppen min. Jeg følte meg forferdelig.

– Verste som kunne skjedd

Til tross for at det endte bra, mener faktisk kompisen Fortune at hat tricket var det verste som kunne skjedd.

– Jeg mener faktisk at det hadde alvorlige følger for karrieren hans. Han hadde en stor kveld på byen, spiser McDonalds til frokosten og scorer likevel hat trick. Han er en tenåring, spiller i Premier League og tenker at dette er enkelt. Det er en morsom historie, men den hadde større konsekvenser, sier Fortune til Mirror.

Jermaine Pennant er nå rukket å bli 35 år, og kan se tilbake på en svært akseptabel fotballkarriere.

Den tidligere engelske landslagsspilleren er kanskje mest kjent for sine opphold i Arsenal, Birmingham og Liverpool. Likevel er det ingen tvil om at kantspilleren kunne fått enda mer ut av sitt talent.

I selvbiografien hans finner man nok noe av forklaringen til hvorfor Pennant endte sin karriere utenfor Premier League i klubber som indiske Pune City, Wigan, Tampines Rovers, Bury og til sist Billericay Town.