Skoda har gjort det svært bra i Norge de siste årene, og det til tross for at de mangler biltypene mange nordmenn har aller mest lyst på: Nemlig elektriske biler og ladbare hybrider.

Men det skal de snart gjøre noe med. Skoda er nemlig i full gang med å utvikle elektriske biler de også. Og akkurat nå er den helelektriske konseptbilen Vision E på en snartur i Norge, drøyt to år før den skal komme i salg.

500 kilometer rekkevidde

Anledningen er Arendalsuka, Norges største politiske møteplass.

Vision E er basert på Volkswagens MEB-plattform, den danner utgangspunkt for en rekke elektriske modeller fra konsernet i årene som kommer. Skoda lover rekkevidde på inntil 500 kilometer og naturligvis kan bilen hurtiglades.

Vision E kommer med firehjulstrekk. Tidligere har den blitt omtalt som en SUV. Nå skriver Skoda i sin pressemelding at den skal "etter hvert også bli tilgjengelig i en SUV-utgave". Det tyder med andre ord på at vi snakker minst to forskjellige versjoner her.

Dette kan bli en av de billigste elbilene på markedet

Hitech-faktoren er høy i interiøret, her kan det nok bli endringer til produksjonsklar bil. Fpto: Per Christian Worren

Ganske stor bil

I forbindelse med visningen i Arendal, forteller importøren at produksjonsklar Vision E skal komme til Norge mot slutten av 2020. Det betyr at bilen langt fra er ferdig utviklet ennå.

Vision E byr på et særegent design, både eksteriør-og interiørmessig. Innvendig er det touchskjermer for alle passasjerer, i tillegg til en stor, sentralt plassert skjerm foran.

Med lengde på 4,68 meter, bredde på 1,94 meter og høyde på 1,59 er dette en ganske stor bil.

Koppholder? Det blir 21.000 kroner, takk!

Vision E blir starten på en stor elbiloffensiv fra Skoda, i tillegg skal de også satse på hybrid og ladbar hybrid. Foto: Per Christian Worren

Ti elektriske biler

Så langt sier opplysningene fra Skoda at den får en samlet effekt på 306 hk, og er utstyrt med to elektriske motorer.

Vision E blir starten på en liten elbil-revolusjon hos tsjekkerne. Skoda skal innen 2025 tilby ti elektriske biler i ulike segmenter. Seks vil være helelektriske, mens de resterende vil være ladbare hybrider og hybrider. Superb blir første modell ut blant de ladbare, den kommer på markedet til neste år.

Les også: Her prøver vi Skodas elbil – tre år før den kommer

Video: Dette er en annen viktig Skoda-nyhet

​