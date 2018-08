Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Jeg har hatt elbil i over 3 år og kjørt nesten 120.000 km i samme periode. Vårt kjøremønster tilsier at per nå sparer jeg 3,000-4.000 kr hver måned, så bilen har jo betalt seg selv på denne tiden. Det lille som har vært av feil har verkstedet fikset uten nøling, beste bilen jeg har hatt! Og batteriet har bare tapt seg 2-3 prosent på denne perioden.

Hva er inntrykket du har av pålitelighet til elbiler? Og hvis dette er normalen vil jo mange verksteder plutselig ha mindre å gjøre? Lite oljeskift, registerreimer eller clutcher som trenger skiftes etc. Derfor var jeg litt overrasket over at serviceintervallene på nye Hyundai Kona Electric er bare 15.000 km, som er veldig lavt.

Har for øvrig bestilt den så blir å bytte ut 2007-modellen VW Touran som har rundet 290.000 km. Får den tidlig i 2019 og ser frem til det. Totalt regner jeg med spare 5.000 kr i driftsutgifter pr. mnd når jeg blir fullelektrisk med to biler – kontra to fossilbiler.

Vet at bompenger og årsavgift nok ikke blir evigvarende gode, men ser at utgifter til strøm er bare 1/6 del av kostnadene for bensin/diesel. Så besparelsen vil bli betydelig.

Benny svarer:

Takk for langt og informerende innlegg. Nyttig og informativ lesing dette for alle som funderer på elbil, men som kanskje ikke helt er klare til å ta steget bort fra fossilbilen.

Min erfaring med elbiler er ganske like dine. Besparelsene er betydelige. Ikke bare på drivstoff, men også på service og vedlikeholdsutgifter. Som du selv er inne på; her er det mye mindre mekanikk i form av registerreimer, turboer, stempler, ventiler, filtre og oljer som behøver å byttes. Færre potensielle feilkilder med andre ord, og dermed også færre potensielle utgifter for bileier.

Som gammel bilmekaniker må jeg vel innrømme at jeg ser med en viss skepsis på utviklingen – for bransjens del. Det er jo også verksted og delelager som holder liv i mang en bilforretning. Man behøver derfor ikke så veldig god fantasi for å forstå hva som er i ferd med å skje.

Det vil nok i løpet av få år bli overkapasitet, jeg frykter at mange ikke vil klare seg.

Her er en stor elbil-nyhet i Norge

Lite batteritrøbbel

Når det gjelder serviceintervall på 15.000 kilometer, så vil det for de fleste bli én gang per år. Det tenker jeg er innafor. Greit å få en sjekk på bilen da, uansett. I alle fall når den begynner å få noen år på nakken. Elbiler har jo også hjuloppheng, forstilling, bremser osv. Ikke minst en del elektronikk som kanskje må oppgraderes og sjekkes. Det er også greit med tanke på å oppdage feil som skal fikses på garanti etc.

Ref også det jeg skrev over: Skal vi ha verksteder, må vi også bruke og holde liv i dem. Hvis ikke kan det bli dårlig med hjelp den dagen vi virkelig trenger det.

Når det gjelder batteriene ombord så har vel disse vist seg å være veldig, veldig gode og "bergene" av brukte og utskiftede batterier som skeptikerne så for seg har uteblitt. Det har knapt blitt skiftet batterier overhodet. Disse kommer i all hovedsak til å vare bilen ut.

Når det gjelder brukerfordeler, har jeg lenge sagt at jo før man kommer i gang med elbil – jo mer sparer man.

Det har hele tiden ligget i kortene at disse spesielle ordingene for elbiler er midlertidige og vil fases ut. Det er ikke mer enn rett og rimelig. Min mening er at elbilister (som jeg selv er ...) også skal betale for seg, i bommer, på ferjer og for å parkere. Noe annet ville være (er allerede...) urettferdig. Så det kommer, det er kun snakk om tid.

Jeg tror nok allikevel at det fortsatt vil være betydelig billigere å bruke elbil enn en fossilbil i overskuelig framtid. Så jeg kan jo gjenta mitt gamle mantra: Jo før du kommer i gang - jo mer sparer du!

Lykke til med elbil nummer to.

