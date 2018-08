Norge har gjennomført sitt beste friidretts-EM siden 1994. TV 2-ekspert Johan Kaggestad mener friidrettssjefen Håvard Tjørhom er mye av grunnen til den strålende utviklingen.

– Han har tilført friidretten noe som er veldig bra. Han har tatt med seg tøffheten fra alpint inn i en idrett med mange småkonger. Tjørhom har tatt med seg helt konkrete ting og spisset elitesatsingen. Han skal ha mye av æren, sier Kaggestad til TV 2.

– Det er en fin giv i laget og det er tydelig at man blir inspirert av hverandre. Det er moro å opptre som et lag. Det er en vesentlig del av suksessen. Tjørhom har gjort noe bra der. Han har klart å bygge en bedre lagfølelse på tvers av de forskjellige grenene. Det samme er presidenten i Norges Friidrettsforbund, Ketil Tømmernes, opptatt av. Han har også vært en veldig nyttig mann for norsk friidrett, mener Kaggestad.

– Vi må hylle den offensive tankegangen

​Tjørhom har hatt jobben som toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund i nærmere to år. I løpet av den tiden har Norge levert to meget gode mesterskap. Rogalendingen, som tidligere har jobbet åtte sesonger med Norges beste alpinister, er enig i at han har tatt med seg viktige tanker fra sin tidligere idrett.

– Det er hyggelig at han (Kaggestad, jou. anm) sier det. Noen miljøer i Norge er på et høyt internasjonalt nivå, og de har den tøffheten i seg. Det er en del likhetstrekk med alpintmiljøet. Folk er offensive, og vi er med på å backe det, sier Tjørhom til TV 2.

Håvard Tjørhom (t. h.) fra tiden som landslagstrener i alpint. Her sammen med Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

– Vi er med på den offensive tankegangen. Ta for eksempel Karsten Warholm som tar en sjanse og sier han skal delta i både 400 hekk og flatt. Mange mente det kunne gå skikkelig galt. Men jeg mener at vi må være med på å hylle og legge til rette for en slik offensiv tankegang, sier rogalendingen.

– Begynnelsen på noe stort

​Med fem medaljer (3-1-1) kan den norske friidrettsgjengen legge en suksessrik uke i Berlin bak seg.

– Det har vært et fantastisk mesterskap som vi skal si oss veldig fornøyde med. I tillegg har vi en forholdsvis ung tropp, og mange vil være med og prege årene som kommer. Jeg føler at dette er begynnelsen på noe stort, sier Tjørhom.

I VM 2017 markerte også Norge seg med positivt fortegn. Det mesterskapet endte med gull til Karsten Warholm og bronse til Filip Ingebrigtsen.

– Du har hatt to år som sjef og to gode mesterskap. Er du fornøyd med det som er blitt utrettet til nå?

– Ja, jeg føler meg privilegert som får jobbe med målrettede og talentfulle utøvere og ikke minst støtteapparatet på trenerside og helsepersonell. Folkene som jobber i administrasjonen og med mediebiten skal også få skryt. Jeg føler vi er på en veldig god vei, sier Tjørhom.

Årene før rogalendingens inntreden var ikke like medaljerike. EM 2016 endte med 1-0-2, mens i VM 2015 ble det ingen medaljer. Under OL i 2016 ble det heller ingen norske medaljer på friidrettsarenaen.

– Jeg føler vi har hatt fokus på det å identifisere potensielle medaljekandidater. Vi har jobbet tett sammen med trenere og den medisinske biten har også vært viktig. Det har gitt oss utøvere som i stor grad er skadefrie. Det er en veldig sentral brikke i det hele. Også er vi opptatt av å få ut de gode tingene som skjer utenom de store mesterskapene også. Når det er mesterskap er det alltid mye oppmerksomhet, men det leveres mange gode prestasjoner også utenom disse.

– Vi prøver å samkjøre

​38-åringen trekker også frem viktigheten av å lære av hverandre.

– Friidrett er komplekst. Det er en balansegang. Kvaliteten på det vi skal gjøre har alltid førsteprioritet. Vi prøver å samkjøre mellom de mange gode miljøene, for vi har noen topp internasjonale miljøer i Norge i friidrett. Der må vi være med å forme, spesielt inn mot trenerne.

– Hvordan ser du på tiden frem mot VM i Doha 2019 og OL i Tokyo 2020?

– Nå har vi fått en god test på å håndtere varme. Det er en nyttig erfaring. Mange av utøverne er vant til det, men når det bikker 32 grader, så er det veldig viktig å være forberedt på det. Olympiatoppen og det medisinske apparatet har vært obs på det.

– Det var også en fantastisk ramme rundt mesterskapet med en flott stadion og vanvittig trøkk. Det er et godt tegn at vi har utøvere som setter rekorder under slike forhold. Det er en stor styrke inn mot de kommende mesterskapene, sier Tjørhom.

Tjørhoms kontrakt med forbundet varer til og med OL i 2020. Rogalendingen forteller at det ennå ikke har vært noe tema med å fornye kontrakten.

– Det har ikke vært noe dialog. Og det er litt etter eget ønske. Jeg tenker at vi tar det på veien.

Fremtidens medaljekandidater

​Johan Kaggestad tror også at norsk friidrett går en ennå lysere fremtid i møte. Han mener også at Norge har flere medaljekandidater i VM i 2019.

– Vær klar over at i friidrett er det er stor forskjell på VM og EM. Warholm er ikke verdens beste i år. Han er nummer tre i verden, og det selv om han løper fortere enn i fjor. Filip Ingebrigtsen vil være en medaljekandidat neste år. Om det ikke hadde vært for skaden, hadde han vunnet 1500 lett. Jakob Ingebrigtsen kan være en medaljekandidat på både 1500 og 5000 i OL om to år, mener TV 2-eksperten.

Kaggestad trekker også frem sleggekaster Eivind Henriksen som en klar medaljekandidat til neste års VM. 27-åringen satte norsk rekord og endte på en femteplass i årets EM.

– I slegge er det ikke så voldsomt stor forskjell på EM og VM, så der er Eivind Henriksen en klar medaljekandidat allerede til neste år.

– EM var et veldig fint springbrett. Veldig mange leverte perser. Der ser lovende ut, sier Kaggestad.