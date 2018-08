Infiniti er et bilmerke du kanskje ikke vet så mye om – og det er ikke så rart. Det er nemlig ikke et merke som har fått fotfeste i Europa.

I USA, Canada og Asia, derimot, er Infiniti er veletablert merkenavn.

Det kan sammenlignes med Lexus. Der sistnevnte er luksusmerket til Toyota, er Infiniti det samme for Nissan.

Selv om det er svært få av disse bilene til salgs i Norge, er det i skrivende stund to tilgjengelig på bruktmarkedet. Den ene er en SUV – som faktisk ikke har noe med Nissan å gjøre.

Mercedes i bunnen

Infiniti Q30 er navnet på 2016-modellen vi har funnet. Den har rullet kun 1.613 kilometer – og prisantydningen er satt til 449.000 kroner.

Du ser det kanskje ikke sånn med en gang, men dette er i praksis en litt redesignet Mercedes GLA.

Det betyr at motor, girkasse, plattform og teknikk rett og slett er hentet fra den tyske storselgeren – mens innpakningen er gjort av Infiniti.

Med bare drøyt 1.600 kilometer på telleren, er dette omtrent som en nybil å regne.

Dette er et sjeldent syn i Norge

Mer sporty

Det er ingen tvil om at designet skiller seg fra det Mercedes har gjort. Q30 har et mer aggressivt utseende, med skarpere og mer dristig linjeføring. Ikke minst har den en særegen D-stolpe.

Interiøret har man også jobbet med. Her har man forsøkt å gi mer særpreg og økt følelse av luksus. For eksempel er infotainmentskjermen innfelt i dashbordet, i stedet for å ha en stående skjerm slik du finner i Mercedesen.

Dørtrekkene og midtkonsollen heltrukket i alcantara. Deler som ikke er trukket om har en finish i pianolakk.

Ratt, girspake og kontrollene til klimaanlegget er lett å kjenne igjen fra utgangspunktet. Men Infiniti har likevel klart å sette et visst særpreg på innsiden av bilen.

Sterk motor

Under panseret sitter den velkjente 2-literen fra Mercedes på 211 hk. Den er koblet sammen med automatgir og firehjulsdrift. Akkurat slik nordmenn liker.

På utstyrssiden finner du navigasjon, nøkkelfri adgang og start, BOSE stereo, skinnseter, 360 graders kamera og multifunksjonsratt, for å nevne noe.

Sort lakk og sort skinn er også et safe valg som holder seg bra i pris.

Kan du gjøre et kupp her, tro?

D-stolpen skiller seg klart fra det du er vant med fra Mercedes GLA – som tross alt er utgangspunktet for denne bilen.

Vanskelig å prise

Vi tør ikke å være veldig bombastiske når det gjelder prisnivået på en slik bil. Det er ingen helt like modeller å sammenligne med – og kun to Mercedes GLA med samme motor. Prisene på disse ligger rundt 120.000 kroner under Q30.

Men begge disse er eldre og har rullet betydelig lengre enn Q30-en vi skriver om her. Derfor sier ikke prisforskjellen så mye.

Sært

Vi tør også påstå at det neppe er mange som leter opp en Q30 på bruktmarkedet, sånn uten videre. Dermed står det ikke en lang kø av potensielle kjøpere og venter utenfor lokalene til Birger N. Haug. Det bør du forsøke å bruke til din fordel når det skal forhandles om pris.

Samtidig skal du være klar over at den samme utfordringen vil dukke opp den dagen du skal selge den igjen.

Ender du opp med å kjøpe bilen vi omtaler her, kan vi i alle fall slå fast én ting: Naboen har garantert ikke maken!

