Etter hele 13 år har produksjonen av Fiat Punto stoppet opp i Italia, og lite tyder på at modellen kommer til å bli erstattet.

Dermed forsvinner også et bilnavn som har vært med oss i mange år. Dagens Punto er den tredje i rekken. Første generasjon kom tilbake i 1993, og i perioder har bilen solgt brukbart i det norske markedet. Men Punto har også blitt et symbol på problemene Fiat har vært gjennom de siste årene.

Da bilen i fjor ble testet av det europeiske krasjtest-instituttet Euro NCAP, gikk det skikkelig galt. Punto endte som første bil noensinne opp med null stjerner. Det vakte naturligvis stor oppsikt og hjalp ikke akkurat på salget.

Gammel bestselger

Mye av forklaringen er nok at konstruksjonen er så gammel. Denne Punto-generasjonen kom på markedet i 2005, slik sett skulle den etter normal syklus vært erstattet for mange år siden. Men finanskrisen rammet Fiat-konsernet hardt, og for å kutte kostnader bestemte man seg for å ikke utvikle en ny utgave, men fortsette å selge Punto videre.

Modellutvalget til Fiat har blitt tynnere og tynnere de siste årene. Bestselgeren er lille 500, men også den begynner å bli gammel og klar for avløsning. Likevel lar oppfølgeren vente på seg.

Dagens Punto har vært på markedet helt siden 2005. Det er uvanlig lenge for en bilmodell.

Svakt salg

Punto har vært solgt som nybil i Norge i mange år, men forsvant ut for noen år tilbake. Nyeste bil i bruktmarkedet nå er fra 2013.

Fiat har lenge slitt i det norske markedet og så langt i år er salget ned hele 40 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Med 52 solgte eksemplarer i årets sju første måneder, er Fiat nede på 32. plass blant de mest solgte bilmerkene her hjemme. Da er de slått av konkurrenter som Dacia, Smart og Jeep.

