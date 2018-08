De to gjerningspersonene kom seg unna med penger, smykker, våpen og ekteparets bil, skriver Øst politidistrikt i en Twitter-melding.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 02.45 natt til mandag.

Mannen ble hardt kvestet og ligger på Sykehuset Østfold Kalnes, sier politiadvokat John Øyvind Skarpeid til TV 2. Han skal ikke være kritisk skadd. Kvinnen er forslått, men er utskrevet fra sykehus.

– Cirka klokken 02.30 i Rygge ble et ektepar overfalt på sitt soverom. De ble da slått med slagvåpen. Vi antar at det er to gjerningsmenn, og de har fått med seg et større kontantbeløp, en pistol og andre ting. De stjal ekteparets bil og vi har observert at bilen kort tid etter forsvant ut av Norge ved Svinesund, sier Skarpeid til TV 2.

Ifølge Moss Avis dreier det seg om en sølvfarget Mercedes ML.

Saken er under etterforskning. Politiet ønsket mandag ettermiddag ikke å komme med ytterligere opplysninger om gjerningspersonene.