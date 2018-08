SISTE: Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) skriver at flere sikkerhetsbrudd er blitt begått på ulike reiser utført av flere regjeringsmedlemmer. Les hele brevet Wara skrev etter spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) her.

At Sandberg erkjenner nytt sikkerhetsbrudd, fremgår fremgår i det skriftlige svaret fra fiskeriministeren til stortingsrepresentant Aasland, som ble publisert mandag.

– På reisen til Kina 20. - 28. mai 2018 medbragte jeg også min tjenestetelefon, noe som er i strid med gjeldende retningslinjer i departmentet. Dette var feil. Jeg fulgte heller ikke rutinen for varsling av medbrakgt tjenestetelefon til eget departement, skriver Sandberg.

Sandberg skriver at det ikke ble rapportert noe sted at telefonen ble med.

– Verken jeg eller andre i departementet som i løpet av reisen fikk kjennskap til at telefonen var med, rapporterte til sikkerhetsansvarlige i departementet slik departementets retningslinjer tilsier. Jeg har benyttet samme tjenestetelefon i perioden fra Kina-reisen til og med feriereisen til Iran, skriver Sandberg.

Solvik-Olsen hadde med telefon til Russland

I brevet fra justisminister Tor Mikkel Wara, som er et svar på spørsmålet om hvorvidt det finnes andre departementer enn fiskeridepartementet hvor politisk ledelse har tatt med seg jobbtelefon til høyrisikoland siden 2015, bekrefter han at dette har skjedd to ganger:

Dette er saken: Fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) mobiltelefon er ifølge flere eksperter med all sannsynlighet hacket etter at han tok med jobbtelefonen på en feriereise til Iran i juli.

Sandberg har innrømmet at han gjorde en feil, både da han tok med telefonen til Iran og på en jobbreise til Kina i mai.

Reisen til Iran ble ikke varslet til Statsministerens kontor på forhånd. Sandberg sier at dette hadde sine grunner, men nekter å si hva som var grunnen.

Sandberg kritiseres også for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge.

Sandbergs kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes, har i et intervju med NRK avvist å ha noen tilknytning til det iranske regimet.

I et intervju med TV 2 i helgen sa Sandbergs datter at faren kan komme til å trekke seg fra statsrådsposten.

Det første tilfellet gjelder statssekretær Petter Kvinge Tvedt i Finansdepartementet: «I mai 2016 gjennomførte statssekretær Peter Kvinge Tvedt i Finansdepartementet en privat reise til Hong Kong og Macao. Siden disse lokasjonene var visumfrie, vurderte ham dem ikke til å være høyrisikoland og tok etter egen vurdering med sin ordinære tjenestetelefon på reisen. Telefonen hadde ikke departementets saksbehandlingssystem installert», skriver Wara.

Det andre tilfellet gjelder samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: «Høsten 2017 deltok statsråd Ketil Solvik-Olsen sammen med statssekretær Tom Cato Nilsen i Samferdselsdepartementet på veiåpning som involverte korte arrangementer både på norsk og russisk side av grensen. Ved disse arrangementene hadde både statsråden og statssekretæren med sin ordinære tjenestetelefon. De få timene statsråden var i Russland, var mobiltelefonen bevisst satt i flymodus og i personlig varetekt under hele oppholdet. Telefonene hadde ikke departementets saksbehandling innstallert», heter det videre.

Går av

Mandag morgen ble det klart at Per Sandberg går av som fiskeriminister etter massiv kritikk for blant annet en feriereise til Iran som han ikke hadde informert om i forkant.

Mandag vil etter det TV 2 kan erfare en ny fiskeriminister bli pekt ut, og Sandberg, som ikke er valgt inn på Stortinget, er trolig ferdig i rikspolitikken.

Tidligere parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, blir etter alt å dømme ny fiskeriminister.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier det er bra at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) går av mandag.

– Det er viktig at maktpersoner stilles til ansvar når de gjør feil, sier Moxnes i en pressemelding.

– Slumsete forhold til sikkerhet

Han sier samtidig at saken ikke er over når Sandberg er ute av regjeringen.

– Vi ser en regjering som gjentatte ganger viser et slumsete forhold til sikkerhet. Ikke bare gjennom Sandbergs reiser til Iran og Kina, men også hvordan IKT-tjenester i offentlig sektor flagges ut på bekostning av sikkerhet, sier Moxnes.

Han sier også at regjeringen ikke reagerer på potensiell amerikansk overvåking av norske borgere og myndigheter. Også MDG varsler at kravene om svar fra statsminister Erna Solberg ikke bli mindre med Sandbergs avgang.

– Det gjenstår fortsatt å se hva statsministeren har foretatt seg for å unngå denne skandalen. Vi kommer til følge dette tett for å se om dette bør få enda større konsekvenser, sier stortingsrepresentant og nasjonal talsperson Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Lysbakken: – Vil stille nye spørsmål

Opposisjonen er samkjørt i sine krav om å få svar på hvordan sikkerhetsrutiner blir håndtert i departementene.

Sandberg-saken er langt fra over selv om Per Sandberg går av som fiskeriminister, ifølge SV-leder Audun Lysbakken.

– Vi må komme til bunns i flere ting. Blant annet venter vi på svar fra statsministeren om sikkerhetsrutiner i andre departementer, og vi vil stille nye spørsmål om hvordan hun fulgte opp varslinger hun fikk i mai, sier Lysbakken til NTB.

Ifølge Dagens Næringsliv ønsker SV blant annet informasjon om bekymringsmeldingen Sandbergs ekskone sendte Statsministerens kontor om kjærlighetsforholdet hans til iranske Bahareh Letnes, i tillegg til de spørsmålene som allerede er sendt statsministeren.

– Solberg tar for lett på sikkerheten

Lysbakken mener det er naturlig at Per Sandberg går av som fiskeriminister, slik saken rundt hans feriereise til Iran har utviklet seg. Frp-toppen har høstet stadig kraftigere kritikk etter hvert som det er kommet fram ny informasjon rundt hans valg og handlinger knyttet til reisen.

– Både Sandberg-saken og Riksrevisjonens kritikk av regjeringens terrorsikring tyder på at statsminister Erna Solberg og regjeringen tar for lett på sikkerheten. Sandberg må ikke bli gjort til syndebukk for manglende ledelse og kultur i sikkerhetspolitiske spørsmål i regjeringen, sier Lysbakken.

Mandag varslet Per Sandbergs kjæreste Bhareh Letnes at hun vil holde en pressekonferanse tirsdag for å snakke om «det som er saken».

Hos Arbeiderpartiet får TV 2 opplyst at partileder Jonas Gahr Støre vil kommentere saken etter at Sandbergs sannsynlige avgang blir offisielt bekreftet.