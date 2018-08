Bahareh Letnes uttaler til VG at hun skal snakke om «det som er saken».

På spørsmål om hva pressekonferansen skal handle om, svarer Letnes:



– Det som er saken. Da skal dere få lov til å skyte oss mer. Da får dere svar.



Saken, som Letnes refererer til, har etter hvert blitt kompleks. Den har også ført til at Per Sandberg, ifølge det TV 2 erfarer, vil trekke seg som fiskeriminister.

Det hele startet med en ferietur til Iran, der fiskeriminister Sandberg reiste sammen med norsk-iranske Letnes. I begynnelsen fikk Sandberg en del kritikk for å ha reist på ferie til Iran sammen med Letnes, mye fordi Sandberg tidligere har vært kritisk til at flyktninger reiser på ferie til landet de har flyktet fra.

Sandberg bedyret at han reiste som privatperson, og ikke som Frp-politiker og fiskeriminister.

Takket nei

Etter hvert handlet oppstyret rundt ferieturen til Sandberg mer om brudd på sikkerhetsregler. Statsråden hadde med seg en mobiltelefon på reisen, som det er stor sannsynlighet for at ble hacket, ifølge flere sikkerhetseksperter.

Sandberg har innrømmet at han gjorde en feil, både da han tok med telefonen til Iran og på en jobbreise til Kina i mai.

TV 2 har avslørt at Per Sandberg ved flere anledninger takket nei til PST sine sikkerhetsbriefer før han reiste til Russland og Kina. Land som sikkerhetstjenesten betegner som høyrisikoland.

Disse opplysningene har fått flere til å reagere.

– Hvis dette er opplysninger som stemmer, er det svært alvorlig. Det viser jo at det er en statsråd som overhodet ikke tar sikkerhet på alvor, sa stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) til TV 2.

Har avvist tilknytning

Reisen til Iran ble heller ikke varslet til Statsministerens kontor på forhånd. Sandberg har uttalt at dette hadde sine grunner, men har nektet å si hva som var grunnen.

Sandberg kritiseres også for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge. Sandbergs kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes, har i et intervju med NRK avvist å ha noen tilknytning til det iranske regimet.

I et intervju med TV 2 i helgen sa Sandbergs datter, Charlotte Kjær Sandberg, at faren kunne komme til å trekke seg fra statsrådsposten.

Fryktet lekkasje

I helgen fortalte Sandbergs datter til TV 2 at Per Sandberg ville holde turen til Iran hemmelig fordi han tidligere hadde erfart at reise- og ferieplaner var blitt lekket.​

Charlotte fortalte at faren måtte skrinlegge de opprinnelige planene om å reise på ferie til Tyrkia, på grunn av uenighet mellom ham og hans fraseparerte kone Line Miriam Sandberg (48), som er statssekretær for Frp i helsedepartementet.

– Hele Tyrkia-turen ble kansellert, og Bahareh og min far bestemte seg for å reise til Iran i stedet, sa datteren.

Først etter at iranske myndigheter i en epost til den norske ambassaden i Teheran ba om et møte med Sandberg i forbindelse med besøket i Iran, fikk Statsministerens kontor vite at han var på reise i høyrisikolandet.