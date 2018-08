Vi skal ikke så veldig mange år tilbake i tid før de tradisjonelle familiebilene var de som solgte mest her til lands.

Biler som Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Toyota Avensis, Mazda 6 og Volvo V70: De var rommelige, fornuftige og såpass overkommelige i pris at mange familier hadde råd til å kjøpe dem. Spesielt spennende var de som regel ikke, men det var heller ikke det viktigste for mange av kjøperne.

Tatt av SUV-bølgen

Så skjedde det noe, og det skjedde fort. Tar vi en titt på registreringsstatistikken akkurat nå, er det ikke en eneste folkelig familiebil av den klassiske typen inne blant de ti mest solgte bilene i Norge. De er dyttet ned fra tronen, av en rekke nye konkurrenter.

I starten handlet mye om SUV. SUV-ene kom nemlig for fullt utover på 2000-tallet, og ble raskt de nye folkebilene. Plutselig var de tradisjonelle stasjonvognene ganske kjedelige, sammenlignet med høybygde og tøffe SUV-er. Det var kanskje ikke så mange som egentlig hadde bruk for SUV, men det dempet ikke interessen.

Toyota Avensis har vært en storselger i mange år, men dagens modell blir ikke erstattet når den går ut. I stedet henter Toyota inn Camry fra USA.

Passat-salget stuper

De senere årene har også elbilene og de ladbare hybridene kommet for fullt i Norge, og tatt store markedsandeler de også. Dermed har de tradisjonelle familiebilene blitt skjøvet lengre og lengre nedover på salgsstatistikkene.

Bestselgeren så langt i år er Skoda Octacvia, den finner vi på 12. plass blant de mest solgte personbilene. Men det bremser for Octavia også, salget er ned 20 prosent så langt i år. Enda verre går det med konsernbror Volkswagen Passat. Her har salget falt hele 39 prosent i år. Passat er nå nummer 13 på lista over de mest solgte bilene.

Den tidligere storselgeren Ford Mondeo er ute av topp 20, det samme gjelder biler som Opel Insignia, Mazda 6 og Toyota Avensis.

Ford Mondeo kom i hybridutgave i sin siste versjon, uten at det har klart å redde mye av salget i Norge.

Bare tre ikke-elektriske

Denne utviklingen gjelder ikke bare i Norge. Det er det samme i de aller fleste europeiske markeder, og det påvirker naturligvis også bilprodusentene. Dagens Toyota Avensis blir for eksempel ikke erstattet, i stedet skal importøren hente hjem storbilen Camry som blir produsert i USA.

Det er også uvisst om dagens Ford Mondeo blir erstattet. Ford har tidligere uttalt at de vil satse tyngre på SUV-er og nyttekjøretøyer i Europa i årene som kommer. Da spøker det for tradisjonelle familiebiler.

PS: Elbiler og hybrider dominerer nå totalt salget i Norge. Av de 20 mest solgte bilene er det bare tre som ikke tilbys med en form for elektrisk drivlinje. De tre er nevnte Skoda Octavia, Volkswagen T-Roc og Mazda CX-5.

