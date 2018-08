Den svenske lengdehopperen Khaddi Sagnia skuffet i EM-finalen, men i ettertid er det 24-åringens konkurranseantrekk som har fått mest oppmerksomhet.

– Mange nyter sikkert de vakkert formede skinkene, men det er på grensen til det usmakelige, skriver den finske journalisten Lauri Hollo i avisen Ilta-Sanomat.

Det har fått flere til å reagere. Filip Saxén, som er sportssjef i Hufvudstadsbladet, skrev følgende på Twitter:

– Unnskyld, men hva leste jeg nå? Lever vi fortsatt på 50-tallet? Det er på ingen måte greit å kommentere en idrettsutøvers utseende på denne måten. Man blir helt målløs. Og fortvilet.

SKUFFET: Khaddi Sagnia endte på en skuffende syvendeplass i lengdefinalen. Foto: Photo by STF / AFP

Expressen har også vært i kontakt med lengdehopperens manager. Han mener det er helt irrelevant å snakke om utøvernes bekledning.

– Våre utøvere får ha på seg hva de vil, stort eller smått, så lenge de selv er komfortable og det er innenfor reglementet, sier Daniel Wessfeldt.

– Ikke fan av for små og avslørende treningsklær

Den svenske avisen har også vært i kontakt med den finske journalisten. Han forklarer at han ikke mente å sette fokus på Sagnias kropp.

– Jeg pratet mer om den minimale shortsen, ikke om kroppen, skriver finnen i en mail til Expressen.

– Jeg trener mange unge kvinnelige friidrettsutøvere og jeg er ikke fan av for små og avslørende treningsklær. Unge kvinner ser på eldre stjerner. Selvsagt er det opp til hver enkelt hvordan man kler seg, men jeg syns ikke mye om det. Jeg er kanskje for konservativ, skriver Hollo.​

Multitalent

​Den svenske friidrettsutøveren har SM-gull i både lengdehopp, 100 meter og tresteg. I EM-finalen endte det med en noe skuffende syvendeplass.

– Jeg er glad for at jeg kom meg til finalen etter et ikke så bra treningsgrunnlag. Jeg viser fortsatt bra kapasitet på lange hopp, men jeg er jævlig lei meg for at jeg ikke fikk det til i finalen. Jeg var myk i beina, det fantes ingenting der, forklarte Sagnia til Expressen.