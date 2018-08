Premier Leagues mest kontroversielle manager: – Han så ikke på treningene

FOTTERAPEUT: Neil Warnock – som er utdannet fotterapeut – opererte ankelen tidligere i sommer. Foto: Rebecca Naden

69-åringen er født og oppvokst i Yorkshire, og har også tidligere drevet en frukt-og-grønt-bod på Sheffield Market. Mellom de forskjellige managerjobbene, bor han i Cornwall sammen med familien.

Men familiemannen Warnock – med et lidenskapelig forhold til traktorer – er ikke den personen man oftest får se i TV-ruten.

Den temperamentsfulle veteranen har etter hvert rukket å bli en høyst kontroversiell herremann, og han har få venner blant managerkollegene sine. Forrige sesong kunne man se en rasende Warnock æreskjelle Wolverhampton-manager Nuno Espirito Santo for å ha jublet overdrevent istedenfor å ta ham i hånden etter kampslutt.

TV-bildene viste imidlertid at Wolves-manageren fotfulgte sin kollega over hele banen for å takke ham for kampen, mens en vilt gestikulerende Warnock ropte «Fuck off!» til portugiseren.

I forrige sesong havnet Warnock også i klinsj med Josep Guardiola etter et oppgjør i FA-cupen. Leroy Sané måtte forlate banen etter å ha blitt utsatt for en skrekktakling, og etter kampen var Guardiola oppgitt over Cardiffs grisespill. Det fnøs Neil Warnock av. Senere anklaget han Guardiola for å være hyklersk og oppføre seg som en unge.

– Pratet ofte i telefonen under trening

TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland spilte under Warnock i Crystal Palace fra august 2014 frem til han fikk sparken rundt juletider. Han forteller at Warnock var en fin fyr som var godt likt av mange spillere på grunn av sine gode «man-management-skills».

Selv kunne han imidlertid styre sin begeistring.

– For meg ble imidlertid det taktiske opplegget, eller mangelen på opplegg, alt for enkelt – eller fraværende. Warnock hadde svært lite å komme med i form av kampplaner etc. Det var mer av typen «ut og kjør». Jeg mener bestemt at det ikke holder i Premier League.

– I tillegg likte jeg dårlig at han ofte gikk og snakket i telefonen under trening, uten å se på treningene. Hvordan skal man få med seg hvordan spillerne presterer, eller få trent inn en kampplan, når man ikke ser på treningen? sier Hangeland til TV 2.​

Beskyldt for å ta penger fra spillere

Tidligere spillere under Warnock har imidlertid vært langt krassere i sin kritikk av den nåværende Cardiff-manageren. I 2014 kom Warnock i søkelyset da Crystal Palace-spiller Jason Puncheon fyrte løs mot sin tidligere manager på Twitter.

Warnock hadde kritisert Puncheon som ekspert på TV etter at Palace-spilleren blåste et straffespark langt over mål mot Tottenham. Det likte Puncheon dårlig.

– Det jeg ikke aksepterer er meningen til en mann så uærlig og som ødelegger spillet slik Neil Warnock gjør.

– Han er mannen som signerer spillere, og gir de ekstra med lønn og bonuser basert på antall kamper spilt, for å være sikker på at de betaler ham for å komme inn på laget eller benken.

– Bare det faktum at han kan snakke om trening, er sjokkerende ettersom han aldri var der, skrev han på Twitter.

Beskyldningene ble senere etterforsket, men henlagt på grunn av manglende bevis. Puncheon slettet meldingene, men fikk likevel en bot av FA.

Stoppet treningen på grunn av en kråke

Historiene om den nåværende Cardiff-manageren er mange. 69-åringen genierklæres av enkelte, og idiotforklares av andre. Anekdotene forteller om alt fra hvordan Warnock fikk hele laget til å drikke en blanding av rå egg og sherry dagen før kamp, til hvordan han ødela taket i en helt ny garderobe etter en dårlig førsteomgang.

Han har også rykte på seg for å være svært overtroisk. Andy Booth spilte for Warnock under opprykket med Huddersfield i 1995. Den tidligere Tottenham-floppen forteller at Warnock stoppet en dødballtrening etter at en kråke hadde fløyet over treningsfeltet.

– Han sa at én kråke betydde ulykke, og at vi måtte vente på enda en før vi kunne fortsette treningen. Etter halvannen time ventet vi fortsatt og til slutt avblåste han treningen fordi vi hadde kamp neste dag.

Booth forteller at det hele endte i en ganske barnslig konkurranse.

I stedet gikk vi en tur nedover en kanal og han ba oss stoppe og finne oss en pinne hver. Det endte opp med at 25 mann skrek til pinnene sine mens vi jaget dem fra en bro til en annen nedover kanalen, har Booth uttalt til BBC.

– Når man ser tilbake på det, så er det latterlig, men vi vant kampen neste dag. Så neste fredag gjorde vi det samme, ingen trening, men en gåtur hvor alle lette etter den beste pinnen å sende nedover elven.

– Cardiff skal ned

Cardiff er levnet liten sjanse til å overleve i Premier League. Også av TV 2s egne eksperter.

– Det jeg er mest sikker på denne sesongen, er at Cardiff skal ned, sa Mina Finstad Berg på TV 2s tabelltips-sending.

Der de to andre nylig opprykkede klubbene, Fulham (1,04 milliarder kroner) og Wolverhampton (690 millioner kroner), har styrket laget for til sammen over halvannen milliard kroner, har Cardiff hatt en mer edruelig tilnærming til den nye sesongen i det øverste selskap.

​Ifølge Transfermarkt har Cardiff brukt under 300 millioner kroner for å styrke laget, til tross for at de har hentet seks spillere. Warnock har vært ærlig på at han ikke er den beste manageren til å finne gull på overgangsmarkedet.

– Hva skulle jeg gjort med én milliard? Jeg har aldri hatt noen god merittliste å vise til når det kommer til signeringer. Spesielt ikke med spisser. Jeg sa det til Bobby Reid (hentet fra Bristol City for 100 millioner kroner): «Det hadde vært fint hvis du leverte, gutt,» sa Warnock før serieåpningen ifølge .

Warnock har også tidligere uttalt at han mener hans egen spiller, Sol Bamba, er en bedre forsvarer enn Liverpools Virgil van Dijk.

Tan er blitt populær

Den tidligere så utskjelte eieren Vincent Tan er fremdeles mannen som trekker i trådene i Cardiff. Han ble en svært upopulær mann blant fansen etter å ha besluttet at klubben skulle bytte draktfarge fra blå til rød, og var også mannen som ansatte – og siden sparket – Ole Gunnar Solskjær som Cardiff-manager.

Nå er «The Bluebirds» for lengst blitt blå igjen, og da opprykket var et faktum ble den malayiske eieren båret rundt på gullstol av fans som hadde stormet banen.​

SLIK HUSKER VI HAM: Siden sist Vincent Tan og Cardiff var i Premier League, har draktene igjen blitt blå, og Tan, ja han har blitt ganske så populær blant fansen. Foto: Ben Stansall

– VI har vært borte fra Premier League i nesten fem år. Det er godt å være tilbake. Det var en enkel avgjørelse å ansette Warnock. Det var faktisk styreformannen som anbefalte ham, og da jeg hørte merittlisten hans sa jeg «ja, han er mannen for oss». Han har gjort det veldig bra for oss. Takk Neil Warnock, sa Tan da opprykket var klart.

Men skulle det igjen ende opp med nedrykk, vil nok ikke Warnock fortvile altfor lenge. Han har tidligere vært åpen om at han foretrekker livet i Championship fremfor sirkuset i Premier League. Han hevder til og med at han gjerne skulle ha rykket opp, uten å måtte spille i Premier League.

– Det ville ikke plaget meg i det hele tatt.

– Jeg vet hva jeg ønsker på dette nivået, og jeg føler at Championship er mitt nivå. Jeg har vært i Premier League tre ganger og jeg likte det egentlig ikke. Økonomisk er det flott, men jeg trivdes ikke med det daglige arbeidet og organisasjonen, sa Warnock i 2016.

Nå har han imidlertid fått enda en sjanse til å vise at han kan lykkes også på det øverste nivået. For Warnock, som blir 70 år i desember, kan det også godt vise seg å være den siste sjansen han får.

